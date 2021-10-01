Апелляционной суд отменил арест двух автомобилей, которые дрифтовали на Софийской площади в Киеве

10 августа полиция открыла уголовное производство по статье “хулиганство”. В тот же день прокуратура изъяла автомобили, которые участвовали в гонках.

Как пишет издание, 19 августа Шевченковский райсуд по ходатайству прокурора машины арестовал, но с таким решением не согласились владельцы транспортных средств и подали апелляцию.

По их мнению, органом досудебного расследования не доказано существование риска уничтожения имущества. А изъятые автомобили являются ценными и подлежат спецобслуживанию, которое орган досудебного расследования якобы не в состоянии обеспечить.

Суд удовлетворил апелляционную жалобу, отметив, что машины могут быть переданы владельцам на хранение, если это возможно без ущерба для уголовного производства, подчеркнул “Главком”.

Контекст:

Утром 10 августа на Софийской площади в Киеве проходили съемки – автомобили, брендированные Red Bull, дрифтовали на большой скорости в пешеходной зоне. В одной из машин была украинская певица alyona alyona.

СМИ писали, что это съемки рекламы для Red Bull. Сама компания накануне анонсировала дрифт ирландского гонщика Конора Шанахана.

В Киевской городской госадминистрации заявляли, что не давали разрешения на съемки и что в результате гонок на площади повреждено более 2 тыс. м² мощения.

Певица alyona alyona, которая была на съемках, рассказала, что ролик снимали ко Дню Независимости Украины. По ее словам, представители Red Bull уверяли, что получили все необходимые разрешения.

11 августа певица с командой чистила Софийскую площадь от следов дрифта. Площадь также отмывала клининговая компания, предположительно, нанятая Red Bull, и волонтеры организации “Києве, мий”, которые использовали струю воды под высоким давлением.

В Red Bull принесли извинения и пообещали привести площадь в то состояние, в котором она была до начала съемок.

—