Мэр Житомира заявил, что 30% отопления города смогут обеспечить за счет переработки мусора

Сухомлин отметил, что ежегодно в Украине только твердых бытовых отходов производится 10 млн тонн в год.

“Это, если посчитать энергетически, – 1 млрд м³ газа”, – сказал он и добавил, что только по официальным данным, площадь свалок в Украине составляет 8,5 тыс. га. Сухомлин отметил, что площадь Житомира – 6,3 тыс. га.

По словам градоначальника, строящийся сейчас мусороперерабатывающий завод сможет производить 40 тыс. тонн RDF-топлива ежегодно.

“Это замещение примерно 20 млн м³ газа. 30% Житомира мы может отапливать только за счет продукции этого завода”, – сказал он. Запуск завода, по словам мэра запланирован в марте 2022 года.

Но в законодательстве, по его словам, не закреплено понятие, как топливо RDF. Мэр Житомира призвал Раду рассмотреть соответствующий законопроект №5611, который зарегистрирован в Раде. Это, как сказал Сухомлин, будет стимулировать строительство заводов по переработке мусора в украинских города.

Контекст:

RDF-топливо – это остаток, который остается после всех циклов сортировки твердых бытовых отходов, спрессованный гранулы или брикеты. При сжигании гранул выделяется энергия.

Европейская бизнес ассоциация выступала в поддержку использования такого вида топлива, но критиковала сам законопроект №5611. Он не отражает комплексный подход к развитию отрасли управления отходами, считают в ЕBA. Ассоциация призывала отправить его на доработку.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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