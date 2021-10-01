 

Мэр Житомира заявил, что 30% отопления города смогут обеспечить за счет переработки мусора

01.10.2021, 0:38, Новости дня
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Сухомлин отметил, что ежегодно в Украине только твердых бытовых отходов производится 10 млн тонн в год.

“Это, если посчитать энергетически, – 1 млрд м³ газа”, – сказал он и добавил, что только по официальным данным, площадь свалок в Украине составляет 8,5 тыс. га. Сухомлин отметил, что площадь Житомира – 6,3 тыс. га.

По словам градоначальника, строящийся сейчас мусороперерабатывающий завод сможет производить 40 тыс. тонн RDF-топлива ежегодно. 

“Это замещение примерно 20 млн м³ газа. 30% Житомира мы может отапливать только за счет продукции этого завода”, – сказал он. Запуск завода, по словам мэра запланирован в марте 2022 года. 

Но в законодательстве, по его словам, не закреплено понятие, как топливо RDF. Мэр Житомира призвал Раду рассмотреть соответствующий законопроект №5611, который зарегистрирован в Раде. Это, как сказал Сухомлин, будет стимулировать строительство заводов по переработке мусора в украинских города. 

Контекст:

RDF-топливо – это остаток, который остается после всех циклов сортировки твердых бытовых отходов, спрессованный гранулы или брикеты. При сжигании гранул выделяется энергия.

Европейская бизнес ассоциация выступала в поддержку использования такого вида топлива, но критиковала сам законопроект №5611. Он не отражает комплексный подход к развитию отрасли управления отходами, считают в ЕBA. Ассоциация призывала отправить его на доработку.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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