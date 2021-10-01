Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Чикаго

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01.10.2021, 0:38, Новости дня
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Счет по партиям – 6:3, 6:3 в пользу Свитолиной.

Украинка, которая возглавляет посев турнира, в 1/4 финала соревнований сыграет против шестой сеяной Онс Жабер из Туниса (№16 WTA).

На соревнованиях под эгидой Женской теннисной ассоциации Свитолина и Жабер встречались три раза – трижды побеждала украинка. Последний раз это произошло в 2019 году на турнире в Дубай (ОАЭ).

Sealed with an Ace! ????

???????? @ElinaSvitolina progresses to the #ChicagoTennisFestival quarterfinals with a 6-3, 6-3 win over Ruse.

Next up for the No.1 seed: Ons Jabeur. pic.twitter.com/rz6qtT0lER

— wta (@WTA) September 30, 2021

Контекст:

Во втором круге турнира в Чикаго Свитолина в двух партиях выиграла у американки Аманды Анисимовой. В свою очередь Русе одолела украинку Катерину Козлову.   

Chicago Fall Tennis Classic проходит на хардовом покрытии с 27 сентября по 3 октября. Призовой фонд турнира – $566 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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