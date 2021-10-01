Судьба Гиндукуша обсуждалась в Финляндии

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Начальники генеральных штабов РФ и США поговорили об использовании военных баз РФ у границ Афганистана.



Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов на встрече с американскими коллегами в Хельсинки. Фото: Алексей Ерешко / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

28 сентября глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и министр обороны Ллойд Остин подверглись весьма пристрастному допросу на слушаниях в Конгрессе США. Пожалуй, впервые военные на самом высоком уровне отвечали за последствия неудачно спланированного и проведенного вывода американских войск из Афганистана. Результат двадцатилетней оккупации Милли назвал «стратегическим провалом». В целом все вопросы на слушаниях и их интерпретация на ходу были самым тесным образом увязаны с внутриполитической борьбой на Капитолийском холме. Однако одна тема представляет интерес не только для сенаторов, но и для нас — использование американской армией российских баз в Средней Азии. Уходит в прошлое фиаско при выводе войск, все скандалы постепенно уступают место новым. Но место Афганистана в международной повестке все так же важно.

Он останется всемирной головной болью, покуда там расположились отряды мессианских «Исламского государства Хорасан» и «Аль-Каиды» (обе организации признаны в РФ террористическими). Нет никаких признаков, что признанный в РФ террористической организацией «Талибан» начал выдворять их из страны во исполнение своих обещаний, выданных США (в том числе по соглашениям, подписанным в Дохе), Китаю и России. За сутки до слушаний в Конгрессе The Wall Street Journal сообщил , что 22 сентября Милли по просьбе Белого дома шесть часов говорил в Хельсинки об Афганистане с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым. Речь шла конкретно о возможном использовании российских военных баз в Таджикистане и Киргизии. На встрече с Байденом в Женеве 16 июля Путин сделал такое предложение в самых общих чертах. По сообщениям американских СМИ конкретных обещаний Герасимов не давал.

Прошло немногим более месяца и стало понятно, что сделанные в момент вывода войск на волне убийственной критики со всех сторон

обещания Пентагона и Госдепартамента наказывать террористов с военных баз в регионе — несостоятельны.

Поспешно организованный 7 августа удар по талибам с высоты 10 км с бомбардировщиков Б-52, вылетевших с авиабазы в Катаре, ни к чему не привел. Удары наносились в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд. Если судить по последовавшим событиям, противник их практически не заметил.

Американские солдаты еще были в аэропорту, когда их беспилотник уничтожил ожидающую выезда в США семью из 10 человек, в числе убитых шестеро детей. Считалось, что эта тяжелая ошибка разведки — быстрый ответ на взрыв смертника в аэропорту, убившего около 200 человек, в том числе 13 американских военных. Начатое еще в Кабуле расследование командования продолжается до сих пор.

Таковы результаты применения беспилотников впопыхах, без авианаводчиков на местах в хаотичной застройке афганских городов. Напомню, что лишь несколько лет назад отдельные столичные улицы получили названия, а дома нумерацию. Это считается большим прогрессом.

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Ни американцы, ни англичане из Афганистана полностью не уходили, как никогда не уходил оттуда СССР и принявшая у него эту проблему Россия.

Разведсообщество США и их союзников оставило в стране разветвленную агентурную сеть с надежной связью.

И Пакистан, и Китай, и РФ никогда свою агентуру там без дела не оставляли.

Есть кому наводить беспилотники. И НАТО по-прежнему необходимо иметь возможность уничтожать террористов в этой стране, если ситуация потребует. Ровно так же, как это десятилетиями делает Израиль.

К переговорам в Хельсинки Пентагон подвигли сугубо практические соображения. Разведывательно-ударный беспилотник с наибольшим радиусом действия, надежный и отлично освоенный американской армией — MQ-9 Reaper. Без дозаправки способен находиться в воздухе 14 часов. При вылете с баз в ОАЭ и Катаре он доберется до Кабула за шесть часов, с поправкой на ветер. Ровно столько ему нужно и на обратный путь.

MQ-9 Reaper во время боевого вылета в Афганистане, 2008 год

На действия в небе Афганистана оператору, таким образом, останется два часа. Для исследования одной квадратной мили на равнине ему достаточно нескольких минут и еще несколько секунд для уточнения. Но если на этой миле стоит гора высотой полтора километра с многочисленными отрогами и ущельями между ними, беспилотник придется вести по сложному маршруту в несколько раз дольше. Получается, что время оператора на исследование той же самой площади исчисляется уже буквально минутами. И дозаправки не будет.

При вылете с аэродрома российской 201-й базы в Бохтаре (областной центр на юго-западе Таджикистана) тот же MQ-9 Reaper окажется над Кабулом буквально через час.

В распоряжении разведки будет 12 часов полета над любым нужным районом. Это огромное преимущество.

А российская авиабаза Кант в Киргизии (20 км от Бишкека) интересна еще и тем, что власти этой страны имеют довольно длительный успешный опыт сдачи в аренду НАТО базы «Манас». Как мы писали, руководство страны тогда успешно обогатилось на этом.

На «допросе» в Конгрессе Милли признал факт переговоров с российским коллегой не сразу, под давлением. Оппоненты Байдена из республиканцев демонстративно злились перед телекамерами: как же Америка может выпрашивать у русских помощи? А напрасно.

В свое время Путин и его команда ввели войска в Сирию, в том числе, и для расширения переговорных возможностей в условиях эмбарго и почти полного международного бойкота после присоединения Крыма и инспирирования вооруженного конфликта в Донбассе. Особого успеха не достигли.

Но в истории очень часто конфликтующие стороны действовали сообща в зонах общего интереса.

Нет сомнений, что лично попробовавшие на себе «международную практику» террористов РФ и Америка имеют общие взгляды на проблему Афганистана. Он был и очень надолго останется местом, где интересы не просто наших стран, но всего цивилизованного мира чрезвычайно близки. РФ находится в самых плохих отношениях с США за всю свою историю. Конечно, президент Путин постарается взамен что-то получить — ослабить санкционное давление, возобновить важные переговоры, наладить меры доверия.

Исход переговоров тем более неясен, что для захода Пентагона на российские базы нужны чрезвычайно доверительные отношения, чуть ли не союзнические. Но борьба с «исламским интернационалом» буквально у нас под боком важнее извечной ревности генералов. И если какого-то очередного «бен Ладена» выследит парень из Оклахомы, сидящий на юго-западе Таджикистана, нормальные люди возражать не станут.

Валерий Ширяев

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