Визажист Алексис Стоун мастерски перевоплощается в знаменитостей с помощью макияжа

Умение при помощи косметики и грима перевоплощаться в различных персонажей игр, фильмов и просто знаменитых людей уже перешло в разряд искусства. Предлагаем посмотреть потрясающие работы визажиста Алексиса Стоуна – молодой человек эксперт своего дела.

Перевоплощение в знаменитостей

На главном фото вы видите поразительное перевоплощение мастера в Миссис Даутфайр, героиню одноименной комедии.

Красотка Ким Кардашьян, на наш взгляд, одна из лучших работ Алексиса. Ему удалось не только добиться портретного сходства при помощи макияжа, но и принять характерную для теледивы позу. Если не знать, что на фото не бывшая супруга Канье Уэста, невозможно догадаться!

Певица Игги Азалия с полными губами и миндалевидными глазами – еще одна удача мастера. Потрясающая работа, которой могут позавидовать более именитые визажисты.

Героиня сериала «Рэтчед» Ленор Осгуд в интерпретации Алексиса получилась яркой и стильной женщиной винтажной эпохи. Эксцентричная миллионерша в мехах даже на фото выглядит так, словно готова реализовать свой безумный план мщения за сына. Поразительное отображение внутреннего мира персонажа.

«Черная пантера», очаровательная модель Наоми Кэмпбелл, сохранила свою горделивость, уверенность в собственной привлекательности. Глядя на губы, чуть раскосые глаза, безупречные скулы, шикарные волосы, сложно представить что перед нами мужчина. Талант просто говорит сам за себя.

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Косплей на Круэллу после выхода фильма не делал только ленивый. Вот вариация Алексиса.

Возрастные преобразования

Наверняка все узнали королеву Елизавету. Британская монархиня со своими наградами, кудрями, которые стали для нее фирменной прической, слегка подкрашенными губами смотрится реалистично. Правда, пользователи отметили, что едва ли королева развлекается, делая селфи.

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Алексису удалось передать индивидуальность Дэвида Аттенборо, ведущего шоу про путешествия в дикую природу. Обратите внимание на выражение лица и лукавый блеск в глазах.

Еще один сильный образ – безумная медсестра Рэтчед (в исполнении Сары Полсон) из одноименного сериала. Яркие губы, густо накрашенные кроваво-красной помадой, характерное выражение лица, грамотно подобранный костюм – все говорит о том, что мастер ответственно подошел к данному проекту. И постарался учесть каждую мелочь.

Таковы некоторые работы талантливого визажиста.