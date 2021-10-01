 

«Локомотив» проиграл «Лацио» в футбольной Лиге Европы

01.10.2021, 0:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМатч второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы между «Локомотивом» и «Лацио» завершился поражением российского клуба, сообщают информационные агентства.

Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. «Локомотив» проиграл со счетом 0:2. Голы забили Тома Башич и Патрисио Габбарон, пишет «Чемпионат».

В матче первого тура «Локомотив» сыграл вничью с французским «Марселем». В четверг «Спартак» одержал победу над «Наполи» в Лиге Европы.



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