Газпром и Молдовагаз продлили контракт на месяц

С 1 октября контракт с Молдовагазом на поставку газа потребителям в Молдавии продлевается на месяц, сообщил Газпром.

Компании «подписали документ о продлении действующего контракта». Также о продлении контракта сообщили министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну и Молдовагаз. В Молдовагазе пояснили, что «переговоры по более длительным срокам действия и ценовым условиям контракта продолжатся», передает ТАСС.

Напомним, молдавское правительство отказалось участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов. Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт. Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию ждет рост тарифов на газ, потому что действующий контракт о закупке по льготной стоимости завершается в конце сентября.