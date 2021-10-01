 

КНДР провела испытания новой ракеты

01.10.2021, 0:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСеверная Корея заявила, что провела испытание новой зенитной ракеты, сообщают южнокорейские информационные агентства.

Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».

Напомним, КНДР объявила о состоявшихся во вторник успешных испытаниях новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». В Сеуле заявили, что разработка КНДР гиперзвуковых ракетных технологий находится на ранней стадии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.06 / “Я с этим жила”. Жена Позитива после расставания прокомментировала слухи о его изменах

09.10 / Нападки Трампа на науку созвучны шарлатанству в Америке XIX века

16.04 / Аргентина зафиксировала риск опасности кровотечений и тромбоза после применения “Спутника V”

18.08 / Россия обсудила сотрудничество с Турцией по поставкам военных самолетов

14.09 / НАБУ хочет минимизировать репутационный ущерб от провала “Роттердам плюс”

22.11 / Байден раскрыл дату назначения на ключевые посты в его администрации

29.11 / В Британии сказали, когда будет достроен «Северный поток – 2»

15.01 / Нардеп Гришина: С февраля суммы в платежках уменьшатся на 500-600 грн

20.09 / 24–25 сентября во Львове состоится молодежная встреча Киевского форума по безопасности

31.07 / Кравчук заявил, что готов к компромиссам в переговорах по Донбассу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика