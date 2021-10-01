КНДР провела испытания новой ракеты

Северная Корея заявила, что провела испытание новой зенитной ракеты, сообщают южнокорейские информационные агентства.

Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».

Напомним, КНДР объявила о состоявшихся во вторник успешных испытаниях новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». В Сеуле заявили, что разработка КНДР гиперзвуковых ракетных технологий находится на ранней стадии.