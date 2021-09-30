Мнение: Руководствуясь великим кимирсенизмом-кимчениризмом

Ким Чен Ын о строительстве социализма с северо-корейской спецификой.

В своей программной рече Ким Чен Ын обрисовал направления развития КНДР в ближайшие годы и отметил те недостатки, которые следует исправлять.

В отношении внешней политики Северная Корея явно не собирается на слово доверять США и собирается продолжать неуклонно развивать свои вооруженные силы и средства сдерживаия, при этом сама КНДР ни на кого нападать не собирается, придерживаясь сугубо оборонительной стратегии. Угрожать она будет лишь тем, кто посягает на ее суверенитет. В основе же экономического строительтва лежит концепция построения социализа на принципах чучхэ-сонгун, то есть с опорой на собственные силы.

Руководствуясь великим кимирсенизмом-кимчениризмом

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выступил с исторической политической речью «Об очередных направлениях борьбы за новое развитие дела строительства социализма»

Пхеньян, 30 сентября. /ЦТАК/– Генеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 29 сентября на заседании второго дня V сессии ВНС КНДР четырнадцатого созыва выступил с

исторической политической речью «Об очередных направлениях борьбы за новое развитие дела строительства социализма».

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын в речи поздравил депутатов, принимающих участие в сессии высшего органа государственной власти достойной Республики в обстановке больших ожиданий десятков миллионов народных масс, которые с

твердой верой в социализм и непреклонной волей ведут непоколебимую трудовую вахту для достижения великой новой победы. И осветил политический курс правительства Республики на сильное стимулирование нового развития

социалистического строительсвта в соответствии с круто изменяющейся субъективной и объективной ситуации.

Товарищ Ким Чен Ын отметил, что после VIII съезда ТПК строительство социализма нашего образца, которое, руководствуясь великим кимирсенизмом-кимчениризмом, продвигалось по победоносному пути, вступило в фазу

радикального развития, в фазу всестороннего воплощения в жизнь идеи «Наше государство – превыше всего». И обобщил и проанализировал положительные изменения в разных областях, включая политику, экономику, культуру,

государственную оборону и внешние отношения.

Он сказал, что при неблагоприятной обстановке и трудностях благодаря постоянной, содержательной и энергичной борьбе нашей партии и государства за умножение собственных сил и внутренней движущей силы мощь единодушия и

сплоченности партии и народных масс – субъекта социалистического строительства еще более упрочивается.

В ходе последовательного воплощения в жизнь идеи нашей партии «Народные массы – превыше всего» как основного способа ведения политики при социализме ярко проявлен народный характер в государственной работе, значительно улучшены

методы и стиль работы руководящих работников. Это позволило укрепить доверие народа к партии и государству, поднять его патриотический энтузиазм и активность, – продолжал он.

Товарищ Ким Чен Ын отметил, что, в частности, благодаря тому, что под руководством партии Народная Армия всегда была предана революционному долгу – защитить народ и бескорыстно помочь ему, не жалея пота патриотизма, добрая

традиция единства армии и народа надежно унаследована, укреплена как непобедимая. Сказал, что поднимался порыв нашей молодежи – продолжателей революции и бурно раздуто пламя добровольно идти на трудные отрасли, вот это очень большой успех, придающий кипучую оживленность строительству социализма. Достигнуты

такие политические успехи, позволяющие с оптимизмом смотреть на продолжительную победу и светлое будущее социалистического строительства, и это является безграничной силой и большой гордостью нашей партии и государства, – продолжал он.

Он сказал, что и в отрасли экономического строительства энергично продвигается грандиозные операции для решительного поднятия металлургической и химической областей, составляющих базу самостоятельной экономики, оживленно ведется работа по строительству крупномасштабных важных объектов. Также

прилагались активные усилия к новаторскому улучшению работ в разных областях, включая сельское хозяйство, землеустройство, коммунальное хозяйство, науку, образование и здравоохранение, и достигаются заметные успехи, поддерживающие процветание и развитие страны, – отметил он.

Подчеркнул, что в оборонной отрасли придают мощный импульс разработке новой мощной системы вооружений, позволяющей стабильно контролировать над неустойчивой военной обстановкой в регионе Корейского полуострова и последовательно сдерживать военные попытки враждебных сил. И отметил, что

чрезвычайно быстро разрабатывающиеся наши сверхсовременные вооружения и с каждым днем укрепляющаяся боеспособность Народной Армии, гражданских и обеспечивающих безопасность вооруженных сил дают уверенность в могуществе нашей партии и государства, которые динамично прокладывают дорогу к победе

социализма.

Самостоятельная внешняя политика Республики, которая представляет справедливость и истину, имеет способность к последовательному исполнению, оказывает серьёзное влияние на международную политическую арену, а внешний авторитет нашего государства с каждым днем повышается, – продолжал он.

Товарищ Ким Чен Ын отметил, что в общем можно по праву гордиться тем, что социализм нашего образца непрерывно продвигается вперед по рельсам своего развития с еще новой жизненной силой в опоре на непрестанно укрепляющиеся собственные силы.

В политической речи уважаемый товарищ Ким Чен Ын конкретно наметил политические задачи, встающие перед правительством Республики в нынешнее время.

Он сказал, что, как торжественно объявил VIII съезд нашей партии, самая важная задача перед правительством Республики – с первого года пятилетки подтвердить новое развитие строительства социализма нашего образца реальными успехами, практическими переменами, которых народ ждет и желает. И отметил, что

следует во всех областях государственных дел еще более укрепить дух служения народу, сжечь на всех фронтах социалистического строительства все отсталости, идущие вразрез с революцией и боем, достичь нового прогресса, смелого созидания и непрестанного продвижения.

Товарищ Ким Чен Ын определил дальнейшее приложение больших усилий к укреплению идейно-политической мощи социализма нашего образца важнейшей задачей, на которую должно постоянно делать главный упор правительство Республики.

Он сказал, что наша идейно-политическая мощь, ядром которой являются единодушие и сплоченность партии и народа, представляет собой присущую чучхейской Кореи непреодолимую силу и решительный фактор, стимулирующий новое развитие социалистического строительства. И подчеркнул необходимость

ведения более содержательной и целеустремленной работы по упрочению идеи «Народные массы – превыше всего» как политической почвы и государственной атмосферы нашего государства.

Отметил, что в организации и ведении всех работ следует последовательно придерживаться принципа отдачи приоритета интересам простых трудящихся и решения вопроса в опоре на их сознательный энтузиазм и творческую активность. Важно, что непрестанно вести воспитание, контроль и непримиримую борьбу, чтобы

руководящие работники в области выполнения политики партии и государства уделяли первоочередное внимание привитию присущего ТПК народного стиля работы и не совершали ни малейших антинародных поступков, – продолжал он.

Он сказал, что в масштабе всего общества следует успешно вести работу по внушению и всестороннему воплощению в жизнь идеи «Наше государство – превыше всего». И осветил встающие в дальнейшем укреплении идейно-политической

позиции социализма вопросы, включая правильное руководство тем, чтобы все граждане во всех сферах повседневной работы и жизни проявили характер и личность народа могучей страны.

Товарищ Ким Чен Ын остановился на подробных политических задачах для мощного продвижения самостоятельного всестороннего развития экономики государства.

Он сказал, что, выдвигая переход государственной экономики на самостоятельное и всестороннее развитие актуальной эпохальной задачей, следует мощно развернуть эту борьбу, и тем создать момент радикального поворота в социалистическом строительстве.

Он отметил, что правительство Республики должно точно составлять государственный план для самостоятельного и общего развития народного хозяйства, инициативно создавать условия для его выполнения и мощно продвигать его. Также должно правильно руководить, чтобы отстающие отрасли и единицы

четко составили перспективную цель и поэтапный план для поднятия своей сферы на мировой уровень, – продолжал он.

Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что проблема, которую следует решать в первую очередь в нынешнее время в экономическом деле, – достаточное производство и обеспечение сырья и материалов, энергии и оборудования. И упомянул, что следует твердо придерживаться принципа приоритетного развития в

общей экономике металлургической и химической промышленностей – главных отраслей производства, обеспечивающих важные отрасли народного хозяйства сырьем.

Он отметил, что следует тщательно принимать хозяйственно-технические меры по обеспечению ритмичности производства главных металлургических и сталелитейных заводов, железных рудников на высоком уровне, параллельно и энергично продвигать увеличение производительности и модернизацию области

металлургической промышленности, чтобы удовлетворить государственный спрос на железный и стальной прокат в обозримом будущем.

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Товарищ Ким Чен Ын сказал, что в настоящее время самой важной и жизненной революционной задачей для достижения нового развития строительства социализма является стабилизация и улучшение жизни населения, и подробно осветил политические задачи для их осуществления.

Товарищ Ким Чен Ын сказал, что необходимо прилагать первоочередные усилия к развитию сельского хозяйства, чтобы принести народу стабильную и зажиточную жизнь. Выразил незыблемую волю и решимость нашей партии скачкообразно развивать сельскохозяйственное производство, и тем в обозримом

будущем полностью решить продовольственную проблему.

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Он подчеркнул, что, в частности, нужно содержательно вести работу по выполнению новой политики партии для выращивания детей, чтобы увеличить государственный объем удоя молока в 3 раза больше, также последовательно обеспечить качество молочных продуктов путем развития техники обработки

молока.Отметил, что следует интенсифицировать производство фруктов и овощей, построить много крупномасштабных тепличных овощеводческих сельхозкооперативов, поднять производство технических культур, в том числе масличных и сахаристых, чтобы внести реальный вклад в жизнь населения.

Он отметил, что в центре и провинциях, городах, уездах следует создать новоетипичное, примерное подразделение отрасли сельского хозяйства в соответствии с велением развития времени, энергично развернуть движение «догнать и перегнать. учиться у передовиков» и движение за обмен опытом.

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Он сказал, что в нынешнее время первоочередная задача для обеспечения жизни народа – как можно больше производить и обеспечивать требуемые народом необходимые потребительские товары путем полной нагрузки оборудования на заводах легкой промышленности. Также в государственном масштабе опережать

непременное обеспечение сырья и материалов за 6 месяцев до необходимости, – продолжал он.

Отметил, что в области легкой промышленности необходимо считать импортозамещение и утилизацию сырья важной политической задачей и последовательно опираться на науку и технику в ведении этой работы.

Товарищ Ким Чен Ын сделал особый акцент на повышении духа служения народу в производстве потребительских товаров и выдвинул важной задачей перед областью легкой промышленности повышение качества, увеличение ассортимента и снижение себестоимости товаров.

Он сказал, что следует ускорить перестройку и стандартизацию в образцовом плане заводов местной промышленности в уезде Кимхва провинции Канвон и на основе того опыта за короткий срок завершить техническую перестройку заводов легкой промышленности всех городов и уездов государства. Осветил пути для

полной мобилизации сырья для легкой промышленности в перифериях на увеличение производства потребительских товаров, активизации производства товаров народного потребления «3 августа» и бытовых товаров, повышения роли социалистической торговли.

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Он отметил, что правительство Республики должно постоянно выдвигать науку и технику как государственную политику, последовательно воплощать ее во всех областях и сферах. Также упомянул, что составить план, поставить цель и решить все вопросы, встающие в производстве и строительстве, на основе науки и техники,

приложить первоочередные усилия к развитию науки и техники и новаторству, выращивать собственные научно-технические силы, чтобы они играли ведущую роль, – это должно стать государственной атмосферой. В научно-исследовательской области, считая срочное решение научно-технических вопросов, требующих актуальное решение в экономическомстроительстве и жизни населения, зерном, основной задачей и первоочередным заданием, следует ускорять исследование и разработку, активно внедрять достижения в реальность, чтобы они дали эффект на практике, – продолжал он.

Он сказал, что превращение нашей страны в передовое государство образования является очень важной задачей перед правительством Республики, и подчеркнул необходимость открытия нового периода развития социалистического образования на основе политики партии об отдаче приоритета образованию и способным кадрам.

Отметил, что, считая постоянной задачей надежное укомплектование педагогических сил, активное изучение и использование содержания, системы и метода для дальнейшего повышения качества образования, укрепление и развитие образования в институтах в соответствии с тенденцией развития мирового

образования, нужно подготовить многих творческих и и практических кадров, и наметил важные вопросы по улучшению педагогических условий и среды, увеличению стипендии студентов.

Подчеркнул, что для нашего социалистического государства создание системы здравоохранения, которая может реально обеспечить укрепление здоровья всего народа, является важной задачей, к которой нельзя относиться легко, и осветил, что необходимо принять решительные меры по созданию материально-технической

базы области здравоохранения на высоком уровне и улучшению качества медицинского обслуживания.

Он сказал, что правительство Республики, призванное отвечать за судьбу, духовно-культурную жизнь народа и грядущих поколений, вести их по правильному пути, должно развивать литературу и искусство, СМИ, спорт и физкультуру в соответствии с требованиями и стремлением времени, действительности и народа, и

наметил очередные задачи для их развития.

Правительство Республики в соответствии с состоянием сознания людей и изменившехся обстановкой должно непрерывно углублять работу по методическому укреплению коммунистического нравственного воспитания и воспитания в духе коллективизма среди работников, трудящихся и новых поколений,- отметил он.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын осветил задачи для дальнейшего укрепления противоэпидемических мер – работы, которой в настоящее время правительство Республики должно уделить максимальные внимания и обеспечить безупречность.

Останавливаясь на необходимости перехода нашей противоэпидемической системы на более надежную и развитую систему, сказал, что следует превратить работу по соблюдению противоэпидемических правил и порядка в насущное требование и норму жизни самих масс, непрерывно поддерживать массовую

противоэпидемическую атмосферу и сознательную согласованность всего общества. И отметил важные вопросы для того, чтобы вывести противоэпидемическую работу страны на научную основу и последовательно воплотить в чрезвычайно-противоэпидемической работе дух служения народу.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын сказал, что укрепление государственной обороноспособности является приоритетным правом суверенного государства, а существование и развитие социализма нашего образца немыслимы в отрыве от бесконечного укрепления государственной обороноспособности. И подчеркнул, что

следует всесторонне укрепить вооруженные силы Республики и осуществить чучхезацию, модернизацию и наукоемкость оборонной промышленности на высоком уровне и последовательной практикой достичь целей оборонного строительства, выдвинутых VIII съездом партии.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын отметил важность укрепления социалистического юридического механизма, дальнейшего повышения функции и роли народной власти в соответствии с эпохальными требованиями и всестороннего упрочения нашей идейно-политической и классовой позиций. Сказал, что органы народной власти согласно своему долгу должны воплотить во всей своей деятельности дух абсолютного служения народу и ориентировать ее на осуществление воли, требований и интересов народа и ни в коем случае не допустить ни малейшего явления и элемента, противоречащих природе социалистического строя, служащего интересам народных масс.

Он отметил, что нужно укомплектовать отряд работников органов власти кадрами с высокой партийностью, революционностью и духом служения народу, способными отважно и новаторски развернуть работу, и рационально переналадить структуру и систему работы органов власти, чтобы наша народная власть с честью

играла свою роль политического оружия, сильно стимулирующего социалистическое дело. И наметил пути для этого.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын обобщенно оценил нынешние межкорейские отношения, которые по-прежнему находятся в тревожном и серьезном инфарктном состоянии, и ситуацию на Корейском полуострове, осветил политику в отношении Южной Кореи на данном этапе.

В настоящее время в Южной Корее откровенно проводятся всякие военные учения и происки наращивания вооруженных сил под предлогом «сдерживания» нашей Республики, непрерывно бросаются неприличными словами и действиями,

раздражающими нас и то и дело придирающимися к нам, – сказал он.

Он отметил, что власти Южной Кореи, все еще подчиняясь США, разглагольствуют только о международном содействии и за рубежом стремятся к лишь требованию поддержки и сотрудничества внешних сил. Что касается вопроса декларации окончания войны, недавно предложенного Южной Кореей, то пока

остаются факторы – источник недоверия и конфронтации между Севером и Югом, даже в случае объявления окончания войны будут продолжаться враждебные действия. В результате чего могут повторяться всякие неожиданные столкновения, а также будут вызывать тревогу всей нации и международного сообщества, –

продолжал он. Он отметил, что прежде чем объявлять окончание войны должно быть обеспечено уважение друг к другу и отказаны предвзятый взгляд на визави, несправедливая двойная позиция, враждебные взгляды и политики, – это неизменные требования, которые мы все выдвигаем. Также это является важнейшей задачей, которую следует решить прежде всего для оздоровления межкорейских отношений и открытия светлого будущего, – продолжал он.

Он сделал замечания за позицию властей Южной Кореи, которые отворачивались, оставили без внимания и не принесли никакого изменения, хотя в курсе причины ухудшения межкорейских отношений. Отметил, что сейчас межкорейские отношения стоят перед дилеммой: положить конец нынешним охлажденным отношениям и идти по пути примирения и содействия или все еще испытывать мучение раскола при порочном кругу противоборства. И осветил принципиальные вопросы, встающие в коренном решении межкорейских отношений. Он отметил важность того, что властям Южной Кореи следует прежде всего изменить конфронтационный подход и закоренелую позицию к нашей Республике,придерживаться позиции национальной самостоятельности не на словах, а на деле, обращаться к межкорейским отношениям с решимостью решить сначала основные вопросы, серьезно относиться к межкорейским декларациям и верно исполнять их. Он сказал, что следит за тем, как в последние дни США и Южная Корея

развертывают запредельное тревожное наращивание вооруженных сил и союзную военную деятельность, нарушают стабильность и паритет вокруг Корейского полуострова, порождают более серьезную опасность столкновения между Севером и Югом. И подчеркнул, что в ответ на разбойничью логику США и Южной Кореи

следует последовательно придерживаться нашей прочной позиции резко осуждать ее и сдерживать такое опасное течение, принять все нужные мощные меры. Товарищ Ким Чен Ын отметил, что еще раз ясно напоминает о том, что от позиции властей Южной Кореи зависят восстановление межкорейских отношений и

их развитие на новую ступень или дальнейшее продолжение нынешнего состояния ухудшения. И упомянул, что у нас нет цели и повода к провокации в отношении Южной Кореи, нет намерения угрожать, и причинить вред, и Южная Корея должна как можно скорее избавиться от фантазтц, что нужно сдерживать провокацию Северной

Кореи, от мании серьезного кризиса и преследования.

Товарищ Ким Чен Ын выразил волю возобновить с начала октября прерванные из-за ухудшения отношений коммуникационные линии между Севером и Югом в рамках усилий для осуществления ожиданий и чаяния всей нации, желающей

скорейшего восстановления нынешних инфарктных межкорейских отношений и воцарения прочного мира на Корейском полуострове. Уважаемый товарищ Ким Чен Ын проанализировал нынешнее положение международной политики и отметил, что область внешнеполитических дел должна

более инициативно и активно реагировать на сложную внешнюю обстановку.

Он дал анализ, что сегодня мир столкнулся не с одним строгим кризисом и вызовом, но более серьезной угрозой являются произвол и своеволие США и их сателлитов, разрушающих основу глобального мира и стабильности. Сказал, что из-

за односторонней и несправедливой внешней политики США с позиции «врагов и друзей» структура международных отношений стала более сложным, превращаясь в структуру «новой холодной войны», – именно это главная особенность изменения нынешнего международного положения.

Как ясно показывают восьмимесячные действия новой американской администрации после прихода к власти, военная угроза и враждебная политика США против нашей Республики совсем не изменились, а, наоборот, формы и способы их

проявления становятся более хитрыми, – продолжал он. И отметил, что сейчас США выступают за «дипломатическое решение» и «переговоры без предварительных условий», но все это нацелено только на то, чтобы обмануть международное

сообщество и скрыть свои враждебные акты, и является лишь продолжением враждебной политики, за которую держались предыдущие американские администрации.

Товарищ Ким Чен Ын наметил задачи для того, чтобы в области внешнеполитических дел на основе тщательного исследования и анализа тенденции нынешней администрации США в отношении Кореи, перспективы политической ситуации США, резко изменяющихся соотношений международных сил в их

взаимосвязи прилагали все усилия к принятию тактических мер по последовательному осуществлению стратегического замысла правительства Республики в отношении США.

Также осветил, что в области внешнеполитических дел, инициативно реагируя на более нестабильную международную политическую ситуацию и окружающую обстановку, следует прилагать главные усилия к последовательной защите суверенитета нашей страны и интересов самостоятельного развития.

Товарищ Ким Чен Ын заверил, что правительство Республики будет и впредь развивать добрососедские и дружественные отношения со всеми странами мира, которые уважают суверенитет нашей страны и относятся к нам дружелюбно,

выполнять свою ответственность и играть роль в борьбе за защиту мира и стабильности на Корейском полуострове. Уважаемый товарищ Ким Чен Ын сказал, что весь наш народ считает Республику гнездом настоящей жизни и вполне вверяет ей свою судьбу, и что такое

бесконечное доверие является самым драгоценным и важным капиталом нашей партии и правительства Республики. Ответить на такое доверие, – это наша самая священная и славная обязанность перед десятками миллионов гражданами этой страны, – продолжал он.

Товарищ Ким Чен Ын торжественно выразил незыблемую волю, что наша партия и правительство Республики будут беззаветно преданными великому народу и всеми усилиями выполнять свою тяжелую миссию и ответственность. И страстно призвал со всей силой трудиться во имя богатства, могущества и процветания

великой Родины – КНДР, счастья и благополучия великого нашего народа, нового развития дела строительства социализма нашего образца с высоко поднятым лозунгом «поклоняться народу, как небу», единодушия и сплоченности, опоры на собственные силы.

Программная политическая речь уважаемого товарища Ким Чен Ына на V сессии ВНС КНДР четырнадцатого созыва является бессмертной великой программой, которая придает безграничную жизненную силу, вдохновение общенародной борьбе за достижение указанной VIII съездом парии вехи победы и

сильно стимулирует развитие социализма нашего образца путем всестороннего повышения боевой мощи органов государственной власти.

Текст исторической политической речи уважаемого товарища Ким Чен Ына будет издан и распространен в партийные организации и организации трудящихся всех инстанций, органы народной власти, силовые ведомства, органы юстиции, прокуратуры и общественной безопасности, органы по южнокорейским делам и

внешним делам.

https://drive.google.com/file/d/1cjYz5b30WWmyFWB-Y6YY1jP_3JnNW4TC/view – полностью по ссылке

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