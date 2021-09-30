 

В одной из тюрем Эквадора произошла стычка между бандами. Погибли 116 заключенных, как минимум пятерых обезглавили

30.09.2021, 23:44, Новости дня
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Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в стране. Правительство получило полномочия размещать солдат в тюрьмах.

По словам официальных лиц, банды, связанные с международными наркокартелями, устроили бойню с применением огнестрельного оружия, ножей и взрывчатки. Командующий региональной полиции Фаусто Буэнаньо заявил, что тела жертв обнаружили в трубопроводах тюрьмы.

После этого случая Лассо пообещал ускорить внедрение программы стоимостью $24 млн, которая предусматривает инвестиции в инфраструктуру и технологии в тюрьме Литораль.

Контекст:

28 сентября в тюрьме эквадорской провинции Гуаяс произошла перестрелка между членами преступных группировок, погибло 24 человека. Местная газета La Jornada писала, что столкновения устроили члены группировок Los lobos и Los choneros. 

В июле этого года Лассо ввел в тюрьмах страны режим чрезвычайного положения из-за нескольких случаев насилия, в результате которых погибло более 100 человек. По данным La Jornada, в феврале погибло 79 заключенных во время беспорядков, прошедших одновременно в трех тюрьмах страны. В июле 22 человека погибли в пенитенциарном учреждении Литораль.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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