В одной из тюрем Эквадора произошла стычка между бандами. Погибли 116 заключенных, как минимум пятерых обезглавили

Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в стране. Правительство получило полномочия размещать солдат в тюрьмах.

По словам официальных лиц, банды, связанные с международными наркокартелями, устроили бойню с применением огнестрельного оружия, ножей и взрывчатки. Командующий региональной полиции Фаусто Буэнаньо заявил, что тела жертв обнаружили в трубопроводах тюрьмы.

После этого случая Лассо пообещал ускорить внедрение программы стоимостью $24 млн, которая предусматривает инвестиции в инфраструктуру и технологии в тюрьме Литораль.

Контекст:

28 сентября в тюрьме эквадорской провинции Гуаяс произошла перестрелка между членами преступных группировок, погибло 24 человека. Местная газета La Jornada писала, что столкновения устроили члены группировок Los lobos и Los choneros.

В июле этого года Лассо ввел в тюрьмах страны режим чрезвычайного положения из-за нескольких случаев насилия, в результате которых погибло более 100 человек. По данным La Jornada, в феврале погибло 79 заключенных во время беспорядков, прошедших одновременно в трех тюрьмах страны. В июле 22 человека погибли в пенитенциарном учреждении Литораль.

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