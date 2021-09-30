В ОРДЛО возвращают комендантский час

Главарь боевиков “ЛНР” Леонид в августе на два месяца отменял действие комендантского часа, главарь “ДНР” Денис Пушилин частично (в выходные) отменял действие комендантского часа 10 сентября на период до конца месяца.

С пятницы ограничения снова будут действовать. Как пишут “Новости Донбасса”, за нарушение требований режима для жителей ОРДЛО наступает “админответственность”, введенная боевиками.

Комендантский час действует с 23.00 до 4.00. Его ввели на оккупированных территориях в 2014 году.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших более 3 тыс. гражданских.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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