ЕСПЧ запретил депортировать из России главу центра помощи мигрантам Валентину Чупик

Европейский суд по правам человека запретил депортировать в Узбекистан правозащитницу и главу российского центра помощи мигрантам «Тонг Жахони» Валентину Чупик. Об этом в своем фейсбуке сообщила адвокат Дарья Тренина.

Решение ЕСПЧ. Фото: Дарья Тренина

По словам юриста, ЕСПЧ применил Правило №39 в деле Чупик. Это значит, что ее нельзя депортировать в Узбекистан как минимум до 17 октября.

«Конкретного документа — решения о высылке Чупик — пока что нет. Но мы знаем, что оно автоматически появляется после уведомления о запрете въезда. […] Европейский суд задал правительству РФ вопросы, чтобы разобраться. Правительство должно ответить до 17 октября: есть ли решение о высылке или же оно планируется. После этого ЕСПЧ либо продлевает правило №29, либо нет — в зависимости от ситуации», — объяснила Дарья Тренина «Новой газете».

На прошлой неделе Чупик задержали в аэропорту «Шереметьево» и лишили ее статуса беженца. Также ей вручили уведомление о запрете на въезд в Россию до 2051 года. Спустя два дня после этого силовики пришли с обыском к ее тяжелобольной 84-летней матери. Они воспользовались тем, что дверь в дом была открыта на случай приезда скорой или сиделки.

Сегодня к правозащитнице, которая до сих пор находится в аэропорту, пришли сотрудники консульства Узбекистана, чтобы оформить документы на ее высылку. Представители Чупик подали прошение об убежище в МИД Украины, а также посольство и консульство этой страны в Москве, так как в Узбекистане ей грозит опасность.

Валентина Чупик переехала в Россию из Узбекистана после Андижанских событий и получила статус беженца. Она уже много лет живет в Москве, возглавляет НКО «Тонг Жахони» («Утро мира») и оказывает бесплатную юридическую помощь мигрантам, которые столкнулись с давлением правоохранителей и другими проблемами.

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