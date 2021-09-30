 

На зонтики тоже есть своя мода: какие модели в тренде этой осенью

30.09.2021, 23:24, Разное
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Не только одежда бывает модной, но и зонтики. Также они должны хорошо сочетаться с нарядом как по стилю, так и по расцветке. Перед покупкой зонта следует ознакомиться с тем, какие модели в тренде этой осенью.

Прозрачный зонт

Появившийся в 70-е годы прошлого века, прозрачный зонт переживает сейчас новый взлет. Этот универсальный вариант подходит и для осенних дней, и для зимы. С ним не возникнет никаких проблем, поскольку он не пачкается и стирать его нет необходимости. Максимум, что нужно будет делать, – это протирать его от капель воды влажной салфеткой. Более того, такой зонт отлично подойдет к разным стилям одежды – и к классическому, и к спортивному.

Зонт с принтами

В наступившем сезоне стилисты рекомендуют обратить внимание на зонты в горошек или в клетку. Это актуальный рисунок 2021-2022 годов.

Такой принт можно считать универсальным, и он будет гармонично смотреться в любом образе. При этом нужно помнить, что зонтик – это аксессуар, который должен сочетаться с одеждой. Если выбирать клетчатый зонт, все предметы гардероба должны быть в нейтральных тонах и лучше всего без принтов. Особенно благородно смотрится крупная клетка.

Не исключаются и абстарктные, фантазийные, космические, этнические рисунки, которые призваны воодушевлять хмурой дождливой осенью.

Однотонная модель

Такой зонт обязательно должен быть в доме. Однотонные модели не выйдут из моды никогда благодаря своей универсальности и практичности. Осенью лучше отдать предпочтение ярким зонтикам – желтым, зеленым, красным. Подойдут даже неоновые цвета. Именно аксессуары должны быть яркими осенью, в то время как для одежды лучше выбирать спокойные нейтральные оттенки.

А вот зимой желательно иметь зонт темный – бордовый, синий, черный. Модели белого цвета стилисты не рекомендуют покупать, так как они быстро пачкаются и мало к чему подходят. И, конечно, всегда в моде классический черный зонт.



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