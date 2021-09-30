 

Арестованы двое директоров Сбербанка из окружения Раковой

30.09.2021, 23:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыТверской суд Москвы арестовал управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака и управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» Максима Инкина, сообщили в пресс-службе суда.

Также арестована юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Все они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Срок действия меры пресечения установлен до конца ноября, передает РИА «Новости».

Источник в правоохранительных органах сообщил, что Зак фигурирует в деле экс-замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Когда она работала в министерстве, Зак занимал должность заместителя гендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО). Инкин в 2019 году был директором ФНФРО. По данным собеседника агентства, оба входят в ближайшее окружение Раковой.

Крючкова прежде занимала должность исполнительного директора «Шанинки», передает ТАСС.

Напомним, Ракова, которая сейчас, предположительно, скрывается от следствия, стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. В частности, ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Экспертиза выявила фальсификацию отчетов. Было установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные «Шанинкой».



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