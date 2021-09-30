Fox News – «Они пытаются закопать нашего сына!» — американский морпех в тюрьме за критику в адрес Пентагона

Подполковник Морской пехоты США Стюарт Шеллер, публично потребовавший призвать командование к ответу за фиаско в Афганистане, арестован и находится в одиночном заключении, передаёт Fox News. По словам родителей Шеллера, эта «возмутительная история» уже привлекла внимание конгресса, но лишь благодаря активной позиции простых американцев.

Сегодня с нами Стью и Кэти Шеллер — родители подполковника Стью Шеллера. Большое спасибо, что нашли для нас время! Это одна из худших историй, какие я только видел за 30 лет освещения новостей. Мы всем сердцем сочувствуем вашей семье. Прежде всего, расскажите нам, как ваш сын?

СТЮАРТ ШЕЛЛЕР — СТАРШИЙ, отец арестованного: Мы не знаем. Сегодня он в тюрьме, Такер. Он в тюрьме с понедельника. Мы говорили с ним две минуты в понедельник, и он заявил нам две вещи: «Позвоните моему адвокату», — мы так и сделали, — и ещё: «Расскажите всем». Мы признательны вам за то, что вы нас пригласили и дали нам возможность обратиться к вашим слушателям. Потому что эта история возмутительна и её необходимо рассказать.

Не помню, чтобы что-то ещё задевало меня так же сильно, как эта история. Это просто… это настолько неправильно! С вами контактировали члены конгресса? Конгресс, как вы знаете, считает повышения в Вооружённых силах США. Он может завтра же заблокировать любые повышения, пока вашего сына не освободят из тюрьмы. С вами связывался кто-либо из членов конгресса?

СТЮАРТ ШЕЛЛЕР — СТАРШИЙ: Да, со мной связывался сенатор от Юты, сенатор от моего штата, мой конгрессмен Брэд Уэнстрап — от него была просто невероятная поддержка. С нами связывались многие из них. Но в то же время мы получили ещё больший отклик, наверное, за последние сутки, с тех пор как мы попросили американцев не молчать, проявить активную позицию и позвонить своим конгрессменам. Я считаю, именно поэтому два дня назад в сенате и сегодня в палате представителей упоминали и обсуждали подполковника Шеллера — потому что американцы требуют призвать власти к ответу. И мы признательны за это, Америка!

Аминь.

КЭТИ ШЕЛЛЕР, мать арестованного: Мы действительно признательны. И вам также надо знать, что сегодня утром его адвокатам объявили — менее чем за 24 часа! — что завтра будут предварительные слушания.



СТЮАРТ ШЕЛЛЕР — СТАРШИЙ: Да, завтра слушания!

КЭТИ ШЕЛЛЕР: И им (адвокатам. — ИноТВ) дали 640-страничный документ и сутки на ознакомление.

Отвратительно!

КЭТИ ШЕЛЛЕР: Они пытаются закопать нашего сына!

Да, и всё это — за видео в Facebook, причём совершенно правдивое. Я вижу на экране фотографии, от которых просто разрывается сердце. Ваша невестка и внуки, маленькие дети. Как они?

КЭТИ ШЕЛЛЕР: Маленькие дети. Мама делает то, что должна: защищает детей и держит их подальше от всех этих вещей. Это её задача. А наша задача — пойти и рассказать американскому народу.

Они знают, что их папа в тюрьме?

СТЮАРТ ШЕЛЛЕР — СТАРШИЙ: Нет, дети пока ещё маленькие, и мы пытаемся оградить их.

Хорошо. Надеюсь, вам это удастся. Есть ли у вас какое-то понимание того, почему его держат в изоляторе? Вам кто-нибудь объяснил, какие обвинения ему предъявят?

КЭТИ ШЕЛЛЕР: Никто нам ничего не объяснил. По-моему, обвинения ещё не предъявлены. Никто не говорил нам, что это за обвинения. Прежде чем углубиться в этот вопрос, я хочу сказать спасибо американцам и попросить их, если возможно, помолиться, связаться со своим конгрессменом, сделать пожертвование на PipeHitterFoundation.com…

СТЮАРТ ШЕЛЛЕР — СТАРШИЙ: PipeHitterFoundation.org.

КЭТИ ШЕЛЛЕР: PipeHitterFoundation.org. Простите. Там есть вкладка, в которой рассказывается, чьи интересы они представляют. Вы можете сделать пожертвование для… подполковника Стюарта Шеллера… Я, конечно, привыкла называть его просто Стью. Там есть такая вкладка. Так много людей спрашивают: «Что мы можем сделать? Мы просто не можем ни до кого достучаться!» Но об этом не говорили бы сегодня в сенате, если бы американский народ не высказался.

Да.

СТЮАРТ ШЕЛЛЕР — СТАРШИЙ: Такер, вы спрашивали, что он сделал. Наверное, две недели назад… или, может быть, неделю назад ему запретили делать публичные заявления. Его лишили права публиковаться и высказываться в соцсетях, писать электронные письма и текстовые сообщения. Он рассказал об этом Америке. И он знал на этих выходных, когда сделал новую запись в соцсетях…

КЭТИ ШЕЛЛЕР: И нарушил молчание.

СТЮАРТ ШЕЛЛЕР — СТАРШИЙ: … и нарушил молчание, он знал, что в понедельник его наверняка арестуют. Он очень умный человек, он понимает, что с ним будет. Мы… Итак, он нарушил субординацию.

Да.

СТЮАРТ ШЕЛЛЕР — СТАРШИЙ: И вчера вечером в эфире, Такер, я сказал, что его преступление заключалось в том, что он говорил правду властям, а власти не могли этого вынести. Я также сказал, что, в то время как он нарушил субординацию, (министр обороны США. — ИноТВ) Остин, (председатель Объединённого комитета начальников штабов. — ИноТВ) Милли, (командир Центрального командования. — ИноТВ) Маккензи разрушили доверие и спокойствие американского народа. Мы взбешены, мы взбешены до предела!

И я прошу американский народ не молчать, проявить активную позицию, потребовать от своих конгрессменов ответственности, потребовать освобождения подполковника Шеллера. По моему мнению… Конечно, я отец и, наверное, предвзят, но я считаю, что он должен получать свою пенсию, после того как 17 лет сражался за эту страну!

Конечно!

СТЮАРТ ШЕЛЛЕР — СТАРШИЙ: Я считаю, что он и его семья должны получать положенные им пожизненные медицинские и ветеранские льготы — за то, что он жертвовал собой!

КЭТИ ШЕЛЛЕР: И он не должен быть в одиночном заключении, в тюрьме, где ему запрещены звонки и посещения.

Это возмутительно!

КЭТИ ШЕЛЛЕР: Это возмутительно! И когда сегодня я позвонила, чтобы спросить, могу ли я…

Это такое безумие, что даже трудно поверить…

КЭТИ ШЕЛЛЕР: Продолжайте.

Нет, я просто говорил, что трудно поверить, что такое происходит в Соединённых Штатах. Думаю, наши зрители согласны с вами на сто процентов. Мне жаль, что вам приходится так страдать. Мы будем освещать эту историю, что бы там ни было. Я вам признателен. Сегодня с нами были Кэти и Стью Шеллер. Спасибо.

СТЮАРТ ШЕЛЛЕР — СТАРШИЙ: Спасибо, Такер.

КЭТИ ШЕЛЛЕР: Спасибо.

Дата выхода в эфир 29 сентября 2021 года.