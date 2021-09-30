 

УП – на Украине опровергли информацию об отмене безвиза с ЕС

30.09.2021, 23:00, Новости дня
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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина назвала новости о вероятности отмены безвизового режима для украинцев Евросоюзом инсинуациями накануне саммита Украина — ЕС. Как передаёт «Украинская правда», Стефанишина также опровергла информацию о том, что Украина не отвечает критериям функционирования безвизового режима.


Reuters

Новости о вероятности отмены безвизового режима с Евросоюзом для украинцев являются инсинуациями накануне саммита Украина — ЕС. Как передаёт «Украинская правда», об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

«Сегодняшние новости свидетельствуют о желании некоторых внутренних сил расшатать ситуацию перед саммитом Украина — ЕС», — сказала Стефанишина.

Она напомнила, что отчёт о безвизовом режиме для Балканских стран и стран проекта «Восточное партнёрство» был обнародован ещё 4 августа и этот отчёт признаёт, что Украина продолжает отвечать критериям, необходимым для безвизового режима.

Также, по словам Стефанишиной, в этом отчёте говорится о том, что, наоборот, количество миграционных потоков с Украины имеет тенденцию к уменьшению, а негативные цифры, которые были опубликованы в СМИ, больше касаются других стран.

«Я расцениваю эти публичные выпады как инсинуации перед саммитом Украина — ЕС и полностью могу опровергнуть информацию о том, что Украина не отвечает критериям функционирования безвизового режима», — отметила вице-премьер.

Как напоминает издание, ранее, по информации ряда СМИ, отдельные государства ЕС поставили вопрос о возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдавией из-за серии злоупотреблений со стороны граждан этих государств.
Согласно документу, Германия, Франция и Италия в последнее время всё больше разочарованы злоупотребленим безвизом. В документе упоминается о росте правонарушений, связанных с несанкционированным проживанием со стороны граждан Албании, Молдавии, Украины и Сербии.

В МИД Украины заявили, что украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС.



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