 

Что убило девчонок? – Личное мнение

30.09.2021, 22:54, Разное
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Под Оренбургом — трагедия. Ночью были убиты три молодые девчонки — 17, 18 и 19 лет. Все — студентки медицинского колледжа.

Следственный комитет показывает видео с места преступления:

https://t.me/lenamiro/9818
Видео: СК РФ

Грязь. Бардак. Пустые бутылки. Девушки снимали квартиру, пока учились в колледже.

Не хочу строить из себя ханжу, но очевидно, что произошло на самом деле — вечеринка закончилась преступлением.

Глядя на всё это, я вдруг подумала: а почему студентки живут в таких условиях? Нет, общага зачастую не лучше, но и съёмная хата для трёх девчонок — тоже неприемлемый вариант.


Фото: Соцсети

Вырвавшись из-под родительской опеки, поступив в колледж, вуз, юные создания пытаются жить «взрослой» жизнью. Алкоголь, гулянки, которые часто заканчиваются бедой.

У меня вопрос: а почему нельзя, как на Западе? Понятно, у нас — скрепы, а у них — загнивание, но всё-таки охраняемый кампус университета намного лучше съёмной халупы под Оренбургом.

Двух убитых девочек нашли в квартире, где убийца устроил ещё и пожар, чтобы замести следы, а третью нашли уже во дворе — ей хоть и удалось сбежать, но она умерла.

Разве такое возможно было бы в периметре кампуса университета? Куда зайти — только по пропуску, где каждый метр — под видеонаблюдением?

Может, и пьянок бы стало меньше, если охрана кампуса не даёт пронести в периметр алкоголь и провести любовника-гостя?

Дети, попадая в самостоятельность, требуют контроля, а до них никому нет дела. Мамка с папкой далеко. Дети в отрыве. Чем заканчивается такое? Ну, как видим, трагедией.

Где вы жили в студенческие годы? Сколько раз могли влететь в неприятности? Как считаете, почему происходили такие вещи?

Источник: Лена Миро



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