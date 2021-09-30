 

Промоутер Джошуа допустил возможность проведения реванша с Усиком в Киеве

30.09.2021, 22:51, Новости дня
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Усик говорил, что хотел был провести этот бой на НСК “Олимпийский” в Киеве. 

“Я провел бы бой на открытой арене в апреле. Мы это уже делали. Я бы хотел провести бой в Великобритании. Я уверен, что [команда Усика] хотела бы провести бой в Киеве. У меня нет никаких проблем с тем, чтобы посмотреть на это. У меня нет проблем с поездкой в Киев. Мы посмотрим на доходы, которые можно получить”, – отметил Хирн. 

Промоутер добавил, что Великобритания в этом вопросе для него “на первом месте”. Также по его словам, были предложения провести реванш на Ближнем Востоке. 

Контекст:

В ночь на 26 сентября на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

Хирн после боя заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Опция реванша была предусмотрена в контракте на бой.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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