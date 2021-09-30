 

Кабмин Украины одобрил изменения в правила дорожного движения. На дорогах могут появиться новые знаки и разметка

30.09.2021, 22:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Согласно сравнительной таблице к проекту постановления правительства, некоторые нововведения коснутся велосипедистов. Изменения в ПДД дают определение велосипедной дорожки, вводят понятия велосипедная полоса и велосипедный переезд. Детально регламентируются права и обязанности велосипедистов.

Изменения в ПДД предусматривают появление новых дорожных знаков, в частности, для жилых и пешеходных зон, начала населенного пункта и его окончания, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, а также запрета движения транспортных средств. 

“Думская” пишет, что на знаке “АЗС” будут разноцветные рисунки: для бензоколонок – черные, для газовых заправок – синие. Также появится отдельный знак для обозначения электрозарядных станций, а на совмещенных АЗС символы будут зеленого цвета.

Появятся специальные знаки для обозначения островков безопасности и зон весового контроля, для запрета движения грузовиков в жаркую погоду, обозначения возможной эвакуации без ведома водителей. В новые правила добавят знак “Платная дорога” и “Конец платной дороги” 

Из правил убрали требование предупреждать об изменениях в схемах организации движения специальными табличками за две недели.

В новой редакции правил упорядочили разные виды желтых полос на асфальте. Так, желтая полоса возле края проезжей части запрещает стоянку, а желтый перечеркнутый квадрат на въезде во двор или прилегающую территорию запрещает стоянку и показывает места, которые могут использовать автомобили полиции и пожарные.

Желтым цветом будут обозначать остановки общественного транспорта. В правилах предусмотрена разметка для обозначения “лежачих полицейских” пешеходных переходов над дорогой.

На украинских дорогах могут появиться предупредительные знаки “Место концентрации ДТП” и знаки, которые будут запрещать проезд без цепей противоскольжения. Внимание уделили обозначению тоннелей, особенно длиной более километра, и аварийных выходов из них.

Контекст:

В Украине недавно ужесточили ПДД. 12 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1231-IX “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения”. Документ вступит в силу в 0.01 17 марта.

В Офисе президента уточнили, что документ позволяет полицейским использовать средства видеозаписи с обязательным присоединением таких материалов к админпротоколу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.06 / Известный онколог предложил флешмоб против харассмента в медицине

23.06 / ВСУ провели обстрел Горловки из минометов

12.08 / Найдено объяснение необычной особенности коронавируса

11.12 / Берни Сандерс – у Америки всегда есть деньги на войну, но не на еду для голодающих детей

21.10 / Министр юстиции Венгрии заразилась коронавирусом

11.07 / Внедорожник Hyundai Palisade Calligraphy появится за пределами Южной Кореи

08.07 / Аваков и Данилов экстренно вылетели в Луганскую область, где бушуют лесные пожары

08.06 / Путин объяснил, почему в РФ лучше справилась с пандемией

02.03 / При взрыве самогонного аппарата в жилом доме в Екатеринбурге пострадал человек

11.07 / Путин о диалоге РФ с партнерами: Мы не должны выглядеть как придурки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика