“Если человек больше не “слуга народа”, он будет заменен”. Арахамия заявил, что кресло спикера Рады “фактически принадлежит” монобольшинству

“Я слышал сегодня в СМИ какие-то упреки насчет того, что это якобы узурпация власти. Я всем напоминаю, что это кресло спикера фактически принадлежит “Слуге народа” по состоянию на сейчас”, – сказал Арахамия.

Он отметил, что Разумкова на эту должность делегировала “Слуга народа”, получившая права монобольшинства.

“Это, может, кто-то нафантазировал сейчас, что это выборная какая-то должность. Так я напоминаю, это просто фантазии. Это просто делегированный от “Слуги народа” человек. Если человек больше не “слуга народа”, не совпадают у него мысли со “Слугой народа”, тогда он просто будет заменен, как и другие должности, например, в Кабинете Министров, которые мы планируем обсудить на этой неделе на нашей стратегической сессии. Я считаю, что не надо ради этого делать отдельное ток-шоу”, – сказал Арахамия.

Выборность должности главы парламента прописана в регламенте Рады. Согласно ст. 69 регламента, спикера выбирают из числа нардепов по предложению фракций, депутатов. Также претендент на эту должность может сам предложить свою кандидатуру.

Контекст:

Разумков стал председателем украинского парламента 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова есть разногласия относительно законопроекта президента Украины Владимира Зеленского о деолигархизации. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом” и не исключили, что в него вмешается Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

Разумков говорит, что у него нет конфликта с партией.

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту. Венецианская комиссия приняла обращение Разумкова, отметив, что рассмотрит его в середине декабря. После того, как Рада приняла во втором чтении законопроект об олигархах, глава комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить одобренный Радой текст проекта закона.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщала, что 16 сентября Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским.

17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции “Слуга народа” с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

Разумков считает, что Арахамия в этой ситуации “выполнил задачу”. Он не уточнял, чью именно.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров сказал, что глава государства к этому не причастен, а также что Зеленский и Разумков “общаются, отношения у них нормальные”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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