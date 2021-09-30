 

Мнение: О самой невероятной новости дня

30.09.2021, 22:44, Разное
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Пишут, что группа компаний «Калашников» интегрирует новейшее тактическое помповое ружьё собственной разработки с «умными» часами Apple Watch, и это не фейк. Всё растёт, всё развивается, в общем.

Особенно, на словах российских чиновников.Вот, просто посмотрите – тоже из новостей…

«Российская экономика полностью восстановилась вопреки нестабильной ситуации в мировой экономке» – заявляет наш бессменный Президент.

«Российская экономика достигла допандемического уровня» – вторит ему Банк России. «Позитивная динамика в экономике сохранится» – уверенно предсказывает премьер министр. «Экономика страны чувствует себя уверенно» – разделяет его позицию глава Минэкономразвития. Куда ни кинь взгляд, кругом заголовки на тему того, как #промышленность выросла в августе. Более того, Минэкономразвития на этой неделе повысило прогноз по росту промпроизводства в 2021 году более чем вдвое – с 2,0% до 4,2%.

Статистически, заявления о росте, возможно, и верны. Но сравнение экономической динамики идёт пока со II кварталом 2020 года. А это – период особый. Из-за локдауна во II квартале 2020 года ВВП России упал на 8% ко второму кварталу 2019-го. То есть нынешние быстрые темпы роста – это в основном эффект низкой прошлогодней базы. Который ещё немного сохранится: за целый 2020 год ВВП, как посчитал Росстат, сократился на 3%. И теперь определённое восстановление очень даже возможно, особенно с учётом ралли в нефти и всплеска в газе.

И ещё одно обстоятельство мешает разделить радость от экономических успехов партии и правительства. К сожалению, рост никак не трансформируется в подъём реальных доходов россиян. Они, доходы, могут даже и несколько снизиться в реальном выражении вследствие опережающей все прогнозы инфляции. Которая, возможно, возьмёт планку 7%.

И, собственно, вот та самая #новость, которая красноречивее иных показывает, что же на самом деле происходит в благословенной стране свеженарисованного парламента и вечнобессменного президента. В России начались перебои… с «Дошираком».

Легендарный своей дешевизной вид питания, доставшийся России в наследство от эпохи 1990-х и получивший новый виток популярности на фоне падения реальных доходов граждан, пропадает с полок сетевых супермаркетов и гипермаркетов. Уж не из-за роста ли благосостояния бомжей и бродяг это происходит?

#сарказм

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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