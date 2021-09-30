 

«Спартак» одержал победу над «Наполи» в футбольной Лиге Европы

30.09.2021, 22:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи» победу одержал российский клуб, сообщают информационные агентства.

Встреча в Неаполе завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака». Счет был открыт на 12-й секунде – гол забил Элиф Элмас («Наполи»). Быстрее – на 11-й секунде – в истории турнира забивал лишь Ян Сикора из чешского «Слована» в сезоне-2016/17, передает ТАСС.

Нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнял счет, а Михаил Игнатов вывел московский клуб вперед, затем Промес увеличил отрыв. Виктор Осимхен из «Наполи» поразил ворота «Спартака» на 94-й минуте, пишет «Чемпионат».

Накануне «Зенит» со счетом 4:0 одержал победу над «Мальме» в футбольной Лиге чемпионов УЕФА. Победа над «Мальме» стала первой для российских клубов в еврокубках в этом сезоне, а сам «Зенит» прервал серию из восьми матчей без побед в Лиге чемпионов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.08 / Пенс призвал американцев голосовать за свободу и против социализма

17.08 / Националисты потребовали от Зеленского амнистии для воевавших в Донбассе

26.07 / В общежитии КПИ вспышка COVID-19 – заболели 52 человека

15.07 / Меркель прибыла в Вашингтон на переговоры с Байденом

01.03 / Суд арестовал «самого богатого депутата России»

30.08 / В Хабаровске обсудят преступления Японии во Второй мировой

15.11 / Парковки для электромобилей и подзаряжаемых гибридных машин появились в Москве

23.02 / СБУ пресекла деятельность хакеров, взламывавших профили в соцсетях и мессенджеры чиновников

07.12 / Баскетбольную майку Обамы продали за $192 тыс. на онлайн-аукционе

09.07 / Путин поручил восстановить численность работающих россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика