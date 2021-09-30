«Спартак» одержал победу над «Наполи» в футбольной Лиге Европы

В матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи» победу одержал российский клуб, сообщают информационные агентства.

Встреча в Неаполе завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака». Счет был открыт на 12-й секунде – гол забил Элиф Элмас («Наполи»). Быстрее – на 11-й секунде – в истории турнира забивал лишь Ян Сикора из чешского «Слована» в сезоне-2016/17, передает ТАСС.

Нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнял счет, а Михаил Игнатов вывел московский клуб вперед, затем Промес увеличил отрыв. Виктор Осимхен из «Наполи» поразил ворота «Спартака» на 94-й минуте, пишет «Чемпионат».

Накануне «Зенит» со счетом 4:0 одержал победу над «Мальме» в футбольной Лиге чемпионов УЕФА. Победа над «Мальме» стала первой для российских клубов в еврокубках в этом сезоне, а сам «Зенит» прервал серию из восьми матчей без побед в Лиге чемпионов.