 

Эксперт оценил перспективы развития конфликта на границе Таджикистана и Афганистана

30.09.2021, 22:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламы«Талибы хотят «поиграть мускулами» перед Душанбе, но не пойдут на реальный конфликт с Таджикистаном, ведь это вызовет реакцию других членов ОДКБ и осложнит признание «Талибана» на международной арене» – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Омар Нессар, комментируя стягивание войск с обеих сторон к таджикско-афганской границы. (Талибан – запрещенная в РФ организация)

«Вопрос большей представленности таджиков в правительстве талибов не стоял напрямую за решением президента Таджикистаном Эмомали Рахмона усилить войска на границе с Афганистаном. Однако расширение афганского правительства стало бы тем компромиссом «Талибана» и Душанбе, к которому призывает Москва», – отметил директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

По его словам, включение большего числа таджиков в новое афганское правительство поддерживается и в самом Афганистане, и в Таджикистане, и по всему миру «огромным количеством людей, говорящих на фарси. «Рахмон выступает как адвокат местных таджиков. Талибам же кажется, что у них уже инклюзивное правительство, потому что там есть три таджика, два узбека и так далее», – указал эксперт.

Он напомнил, что Рахмон выступал с трибун ООН и ШОС с критикой происходящего в Афганистане, что неприемлемо для талибов. «Рахмону стоило бы смягчить свою публичную позицию в отношении Афганистана и не давить на такие болезненные темы, как гуманитарная катастрофа в Панджшере. Думаю, для достижения компромисса талибам стоит пойти на уступки касательно состава правительства, а Таджикистану – смягчить риторику в отношении внутренней политики Афганистана», – отметил Нессар.

Он также напомнил, что, по данным погранвойск Таджикистана, боевики таджикской группировки «Джамаат Ансаруллах», которой «Талибан» доверил охранять северную границу, готовят нападение на Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО). «Талибы контролируют не всех своих сторонников, сообщения об этом поступали из Панджшера и других регионов. Если новое правительство не сможет ничего изменить, мелкие конфликты на таджикской границе нельзя исключать», – считает аналитик.

Напомним, что заместитель директора ДИП МИД Алексей Зайцев выразил беспокойство Москвы  по поводу стягивания Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе и призвал Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования ситуации.

Напомним, что Афганистан долгое время – в 1990-е годы и по крайней мере до начала американской операции в этой стране – был базой для «Исламского движения Узбекистана» (ИДУ, запрещено в России), которое участвовало в гражданской войне в Таджикистане, а в 1999-м организовала вторжение джихадистов через Таджикистан в Южную Киргизию.



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