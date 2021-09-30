 

Конгресс США проголосовал за временный бюджет для предотвращения шатдауна

30.09.2021, 22:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАмериканские Сенат и Палаты представителей утвердили законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, чтобы предотвратить шатдаун, сообщают информационные агентства.

За временный бюджет проголосовали 65 сенаторов, против – 35. Документ предполагает пролонгацию до 3 декабря ассигнований на прежних уровнях. Кроме того, дополнительные средства выделяются на ликвидацию чрезвычайных происшествий и прием афганских беженцев.

Палата представителей вслед за Сенатом также утвердила временный бюджет США. Далее документ поступит на подпись главе американского государства Джо Байдену, передает РИА «Новости».

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что республиканцы в конгрессе «рассматривают это как игру». Она процитировала нескольких сенаторов, использовавших для описания ситуации с бюджетом спортивные метафоры, а также обещавших замедлить экономическую повестку демократов. Псаки заверила, что Белый дом «продолжит давление». «Мы не станем полагаться на то, что республиканцы поступят ответственно, защитят веру в способности США», – сказала она.

Напомним, шатдаун – прекращение финансирования федерального правительства. В Сенате не прошел процедурное голосование законопроект о приостановке действия лимита госдолга США. Имеющие меньшинство в Сенате республиканцы обещали принять все возможные меры, чтобы заблокировать законопроект о приостановке действия лимита госдолга США почти до конца 2022 года и временном финансировании федерального правительства. Тем временем большинство членов Палаты представителей Конгресса США выступили за приостановку действия лимита госдолга.



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