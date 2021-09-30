20 фото-иллюзий в обычной жизни, которые создают тени, но на эти фото придется взглянуть дважды, чтобы разгадать загадку

Мы все с детства любим наблюдать за различными оптическими иллюзиями, ведь они встречаются в нашей жизни постоянно, стоит лишь научиться их замечать.

Сегодня в нашей подборке оптические иллюзии, которые были созданы тенями, они сбивают с толку всех людей, заставляя смотреть на фото дважды, чтобы разгадать загадку.

Теперь понятно, что оказавшись в нужном месте в нужно время можно увидеть все самое необычное явление.

Тень от дерева во время затмения

Тот самый момент, когда человек стоит на огромной высоте в горах и видит свою тень, отброшенную на облако на более низкой высоте.

Мой единорог домашний

Тень на улице в виде моего домашнего пледа

Моя первая оптическая иллюзия замеченная в реальном мире

Тень от книжного шкафа создает иллюзию городского пейзажа

Дачка наклеила бумажки на холодильник и там показались лица

Кажется, этот парень парит в воздухе

Тень от лестницы или еще одна лестница

Тень от паука дает нам понять, что мы не все видим

Нет, это не маленький оленёнок

Тень между кружкам чая заставила меня вспомнить школьные знания

3D-эффект от тени

Отличный арт выдает эта тень, стоит задуматься

В полдень тень на Гавайях выглядит так

Чья это тень?

Страшно пить с этого стакана

У прямой лестницы кривая тень

Меня вечно пугает тень от лампы, кажется, там сидит огромный паук

Бросил ночью штаны, а на утро увидел вот это