 

Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

30.09.2021, 22:16, Разное
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За минувшие сутки в Московской области 1216 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в областном оперативном штабе по коронавирусу.

Среди городов и округов Подмосковье лидером по числу новых случаев ковида снова стала Балашиха, где заболели 146 человек. За ней следует Королев – там выявили 105 зараженных. Тройку лидеров замыкает Одинцовский округ с 99 новыми случаями. В антирейтинг также вошли Красногорск, Химки, Клин, Реутов, Серпухов, Коломна и Жуковский, передает сайт “Подмосковье сегодня”.



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