Кристина Асмус неожиданно пожаловалась на проблемы со здоровьем: “Все тщетно”

Популярная актриса Кристина Асмус разместила на личной странице в Instagram публикацию, посредством которой пояснила подписчикам о своем проблемном состоянии. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.

На опубликованном в микроблоге фото она лежит в постели, прикрыв свое обнаженное тело одеялом и держа в правой руке флакон с косметическим средством. Примечательно, что на губах Кристины Асмус можно заметить легкую улыбку, традиционно очаровывающую её поклонников. Фотоснимок телезвезда сопроводила пространными откровениями, в которых пожаловалась на неожиданное появление бессонницы. “Я не сплю. Опять. Опять эта невыносимая бессонница. Только у меня появилась возможность спать по 6 часов… А я ворочаюсь часа по 3 и не могу уснуть. Таблетки, музыка, нулевые мысли – все тщетно”, – призналась артистка. Главным неприятным последствием досадной бессонницы, по словам Асмус, стали синяки и мешки под глазами, неизбежно сопровождающие недостаток сна. Учитывая необходимость постоянно участвовать в съемках и фотосессиях, указанные “побочки” заставляют хозяйку аккаунта чувствовать себя весьма некомфортно.

Впрочем, в итоге выяснилось, что целью публикации, в некотором смысле, стала своеобразная реклама косметического средства, которое помогает избегать красотке неприятных визуальных последствий бессонницы. Дав фолловерам ссылку на страницу производителя товара и подробно описав правила его применения. Кристина Асмус также сообщила, что “организовала” посетителям своей страницы наличие скидки для покупки вышеуказанной сыворотки для кожи. В завершение актриса поинтересовалась у подписчиков о том, какими методами борются с мешками под глазами они сами.



Изображение взято с: [email protected]

Стоит отметить, что немалое количество фолловеров всерьез заинтересовалось используемым Асмус товаром и попросили её рассказать о нем поподробнее. Также многие поклонники посоветовали любимице больше внимания уделить своему здоровью и искоренить исходные причины бессонницы, не ограничиваясь борьбой с её последствиями. Нашлось в комментариях место и для откровенной иронии: в частности, один из подписчиков для обеспечения здорового сна посоветовал звезде “завести себе мужика”. За день пост набрал более 30 тысяч “лайков”.