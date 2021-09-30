Мнение: Глава ЦИК Берлина ушла в отставку из-за нарушений на выборах

Глава ЦИК Берлина ушла в отставку из-за нарушений на выборах

Спустя три дня после немецких выборов глава избирательной комиссии Берлина Петра Михаэлис, занимавшая этот пост более десяти лет, подала в отставку. Причиной стало беспрецедентное количество нарушений избирательной процедуры, зафиксированных 26 сентября на участках в столице ФРГ.

Путаница на избирательных участках, нехватка бюллетеней, очереди – берлинцы обвинили в этом главу горизбиркома Петру Михаэлис.

Путаница с бюллетенями или их нехватка, закрытие участков на "переучет", гигантские очереди из граждан, не успевающих проголосовать, – такая картина наблюдалась в разных частях города, особенно в районах Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, Панков и Фридрихшайн-Кройцберг.

По словам главы секретариата берлинского избиркома Герта Баасена, общее число "проблемных" участков оказалось "в диапазоне верхних двузначных или нижних трехзначных цифр". 26 сентября берлинцам предстояло выбирать не только бундестаг, но также столичную палату представителей и районных депутатов, а еще проголосовать по инициативе об изъятии жилья у монополистов. Итого – по пять бюллетеней на каждого избирателя. Однако организовать голосование чиновники не смогли. "Берлинские выборы сломались", – констатировал портал Merkur. На некоторые участки поступали бланки с именами кандидатов из совсем других районов, а кое-где бюллетени и вовсе закончились. Их подвоз был затруднен тем, что именно в день выборов в столице решили провести марафон и центр перекрыли.

Некоторые люди, особенно пожилые, не выдерживали многочасовых очередей, растянувшихся на полквартала, и уходили, так и не отдав свой голос. Другие, напротив, продолжали стоять перед участками после шести вечера, когда голосование официально завершилось и по лентам уже пошли цифры экзитпола. Местами голосование затянулось до восьми вечера. По словам юристов, опрошенных Deutsche Welle, такое голосование находится "в серой зоне" немецкого законодательства. Помощница на выборах в районе Нойкельн рассказала газете Welt, что около ста избирателей на ее глазах не получили бюллетени для голосования по округу, поскольку сотрудники слишком поздно нашли коробку. "Подсчет голосов тоже провалился. Члены комиссии были очень молоды, плохо обучены и впервые принимали участие в выборах. Цифры не сходились. В десять вечера я решила, что с меня хватит, и ушла", – признается женщина.

С жесткой критикой выступил профессор права из Университета Гумбольдта Кристиан Вальдхофф, который также работал на одном из участков в Берлине и остался "в ужасе от организационного провала". "Фактически это было масштабное препятствование волеизъявлению", – заявил он в интервью Welt. По его словам, "принцип свободы выборов был скомпрометирован хаосом во время голосования". Сама же Петра Михаэлис наутро после выборов, когда соцсети уже наводнили многочисленные свидетельства "полного хаоса" в Берлине, все еще пыталась оправдаться. Но безуспешно. "Если бы они так хорошо подготовились, то не возникло бы такого хаоса. Я специально пошла голосовать в то время, когда на моем участке должно быть поспокойнее, – мне трудно долго стоять из-за проблем со здоровьем. Когда я издалека увидела огромную очередь, то подумала, что оказалась в дурном американском кино", – пишет в соцсетях Janny. "Какие выборы теперь можно оспорить? Местные или даже при необходимости федеральные? По радио сказали, что ошибочные бюллетени заметили не сразу, и они уже попали в урну. В любом случае это катастрофа для этой страны и для города", – сокрушается WolfgangBerlin. Еще один пользователь добавляет: "Возможно, Германии стоит как минимум прекратит критиковать выборы в других странах, по крайней мере, до тех пор, пока мы не наведем порядок в собственной столице".

Между тем в сенате Берлина считают, что не несут никакой ответственности за провал. Более того, в ведомстве не видят причин для перевыборов (хотя изначально даже госпожа Михаэлис этого не исключала). По данным телеканала RBB, из-за неправильных бюллетеней не менее 13 120 голосов были признаны недействительными. При этом оспорить результаты голосования возможно только после того, как их объявят окончательно, то есть не раньше середины октября.

https://rg.ru/2021/09/30/glava-cik-berlina-ushla-v-otstavku-iz-za-massovyh-narushenij-na-vyborah.html – цинк

Наивные. Конечно же Германия продолжит учить других демократии. США вот ничего не мешает учить демокатии других при всем том, что творится у них на выборах. Чем Германия хуже?

Стоит отметить, что в РФ до сих пор оспариваются итоги электронного голосования по Москве по некоторым округам, КПРФ не признает https://kprf.ru/activity/elections/205709.html их результаты.

Что еще занятно, Венедиктов после того, как защищал электронное голосование в Москве резко стал нерукопожатным и теперь забавно отбивается от своих бывших "коллег", которые называют его "путинским холуем". Тут вообще классика ЕЖГ.

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