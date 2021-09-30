Коротконожки в трусах – Личное мнение

Когда большегрудые женщины вываливают в декольте молочные железы, я понимаю, что ими движет: уверенность в том, что многие мужчины находят большую грудь привлекательной.

А вот что движет коротконогими дамочками, выставляющими на всеобщее обозрение оголённые нижние конечности?



Фото: Екатерина Диденко

Тоже уверенность? А в чём именно?

Возьмём весёлую вдову Диденко. Ну, реально короткая подставка. Даже не средняя, из разряда «ни о чём», а безоговорочно короткая.

Зачем Катька фотографируется в трусах? Чтобы что? Ладно Самойлова и одинаковая с ней Решетова фотографируются в трусах: длина ног позволяет.

А вот что движет Диденко, когда она оголяет или суёт в разрез ноги, которые, на мой взгляд, лучше прикрыть?

Впрочем, Диденко — не одна такая. Многие коротконожки обожают шорты и мини. Бородина, привет!

И вот их логику (точнее, полное её отсутствие) я понять никак не могу! Аньку Семенович с её персями в декольте понимаю, а Диденко и Бородину понимать отказываюсь.

Большая грудь (даже Анькина) нравится многим. А кто любит короткие ноги? Знаете таких?

Можете объяснить ход мыслей коротконогих баб в мини?

Если да, то я вас слушаю очень внимательно.

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