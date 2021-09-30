 

Коротконожки в трусах – Личное мнение

30.09.2021, 21:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Когда большегрудые женщины вываливают в декольте молочные железы, я понимаю, что ими движет: уверенность в том, что многие мужчины находят большую грудь привлекательной.

 А вот что движет коротконогими дамочками, выставляющими на всеобщее обозрение оголённые нижние конечности?


Фото: Екатерина Диденко

Тоже уверенность? А в чём именно?

Возьмём весёлую вдову Диденко. Ну, реально короткая подставка. Даже не средняя, из разряда «ни о чём», а безоговорочно короткая.  

Зачем Катька фотографируется в трусах? Чтобы что?  Ладно Самойлова и одинаковая с ней Решетова фотографируются в трусах: длина ног позволяет.

А вот что движет Диденко, когда она оголяет или суёт в разрез ноги, которые, на мой взгляд, лучше прикрыть?  

Впрочем, Диденко — не одна такая. Многие коротконожки обожают шорты и мини. Бородина, привет!  

И вот их логику (точнее, полное её отсутствие) я понять никак не могу! Аньку Семенович с её персями в декольте понимаю, а Диденко и Бородину понимать отказываюсь.

Большая грудь (даже Анькина) нравится многим. А кто любит короткие ноги? Знаете таких?  

Можете объяснить ход мыслей коротконогих баб в мини?

Если да, то я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.06 / После поездки с Канье Уэстом: Ирина Шейк встретилась с дочерью Леей

16.07 / В Москве арестовали четырех акушеров по обвинению в торговле младенцами

03.12 / “Такая легкая беседа”: Экс-вокалистка группы “Ленинград” рассказала о сексуальном насилии

28.07 / Фильм Кончаловского о расстреле в Новочеркасске вошел в основную программу Венецианского фестиваля

01.09 / Ученые: Работа гендиректором приводит к повреждению мозга и лишает сочувствия

21.10 / Рита Дакота в классическом пиджаке впечатлила подписчиков соблазнительным декольте

12.04 / Фрегат с мощным вооружением зашел в Норвежское море для обеспечения «безопасности российских рыбаков»

26.06 / Мнение: Сын Хрущева умер “от пулевого ранения в голову”

08.05 / В Крыму продолжат съемки легендарной саги «Гардемарины»

23.12 / В Улан-Удэ на девушку и ребенка напала стая собак

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика