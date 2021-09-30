Мнение: Беларусь утонет в крови?

Вечером 28 сентября КГБ Беларуси распространил официальное сообщение о гибели своего сотрудника: «В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен».



отсюда

Вскоре появилась и видеозапись, которая ничуть не прояснила обстоятельств чрезвычайного происшествия. И даже наоборот, вопросов стало еще больше.

Если сотрудники КГБ «пошли брать» террористов, почему они налегке, без бронежилетов, без касок? Почему долго и упорно долбят дверь кувалдой, а не предприняли попытку попасть в квартиру внезапно, через окна, на которых нет решеток?

Нестыковки видеозаписи уже дотошно разобрал Алексей Кунгуров. И пожалуй, он прав, что сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, по всей видимости, случайно застрелил коллега, такой же сотрудник КГБ. А не находившийся в квартире сотрудник IT-компании EPAM Андрей Зельцер, которого ликвидировали и сегодня посмертно обвиняют в убийстве сотрудника КГБ.

Погибший програмист Андрей Зельцер, фотография отсюда

Погибший сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк, фотографии отсюда

Мне сейчас вот что интересно. Александр Лукашенко уже заявил, что «безнаказанным это не останется». Что он имел в виду? Сотрудники КГБ, выезжая на «специальные мероприятия» отныне будут забрасывать гранатами «подозрительные» квартиры? В городах Беларуси введут комендантский час, а по нарушителям начнут стрелять без предупредительных выстрелов? Беларусь зальют кровью? И всю эту вакханалию придется оплачивать России? Потому что без финансовой поддержки России Беларусь долго не протянет? Тем же сотрудникам КГБ и других силовых структур страны скоро нечем будет платить?

PS Этот текст попал в ТОП.

Но бдительные администраторы ЖЖ почему-то убрали текст в 18+

Если это не цензура, что это такое?

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