Названо имя военного, который погиб сегодня на Донбассе

“30 сентября в зоне проведения ООС, защищая свою родину, погиб наш земляк – военнослужащий Стрижак Алексей Владимирович, 1982 года рождения. Сердце Алексея остановилось. Но герои не умирают! Они будут жить до тех пор, пока мы о них помним”, – отметила община.

https://www.facebook.com/zelenodolskagromada/posts/1480195825686456

В Зеленодольской территориальной общине выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца и сообщили, что прощание с ним пройдет 2 октября в 11.30 на площади у дома культуры “Юбилейный”.

С начала суток 30 октября российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня на фронте – все в Луганской области.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших более 3 тыс. гражданских.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

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