 

В Мукачево запустили акцию для полностью вакцинированных от COVID-19 жителей. Главный приз – автомобиль

30.09.2021, 21:55, Новости дня
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“Власть Мукачево будет стимулировать жителей городской территориальной общины прививаться от COVID-19. 1,2 млн грн будет выделено на проведение акции “Вакцинируйся. Сохрани жизнь”, – говорится в сообщении.

Так, среди полностью вакцинированных от COVID-19 местных жителей разыграют 15 велосипедов, 15 электросамокатов, 15 телевизоров и главный приз – автомобиль Renault Duster.

https://www.facebook.com/mukachevo.rada/posts/2023393257816418

Контекст:

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 29 сентября в Украине первую дозу вакцины получили более 7 млн человек, две – 5,6 млн.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

В Мукачево привито против коронавируса почти 29 тыс. человек, отметил пресс-центр горсовета. Численность населения Мукачевской городской территориальной общины составляет 110,4 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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