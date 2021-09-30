Арахамия дважды инициировал сбор подписей за отставку Разумкова, цена на газ в Европе обновила рекорд. Главное за день

В Раде инициировали сбор подписей за отставку Разумкова

Председателя пропрезидентской парламентской фракции “Слуга народа” Давида Арахамия сегодня утром обратился к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову от имени фракции “Слуга народа” с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады.

К вечеру Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично. Процедуру, по словам Туний, запустили во второй раз.

Разумков считает, что Арахамия в этой ситуации “выполнил задачу”. Он не уточнял, чью именно. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров сказал, что глава государства к этому не причастен, а также что Зеленский и Разумков “общаются, отношения у них нормальные”.

Украинская делегация в ТКГ поддержала возврат к очным встречам, но не в Минске

Представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Андрей Костин рассказал, что Украина поддержала возврат к очным встречам, но не в Минске. Переговоры ведутся в онлайн формате с марта 2020 года.

“На экране находится человек, а рядом с ним еще двое. Тем более никто же из нас не знает, кто еще в действительности за экраном находится. Это к вопросу о конфиденциальности переговорного процесса. Именно поэтому украинская делегация и поддержала возможность возврата к очным встречам”, – рассказал Костин.

Цена на газ в Европе снова бет рекорды

Стоимость декабрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на лондонской бирже ICE достигла сегодня $1204 за 1 тыс. м³, установив новый исторический максимум. Предыдущий рекорд был установлен 28 сентября.

Украинцам обещают стабильные тарифы зимой

Кабмин, “Нафтогаз” и мэры украинских городов подписали меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ для населения и 13,6 грн за 1 м³ для бюджетных учреждений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после подписания меморандума колебания цен на газ не будут влиять на тарифы и анонсировал появление такого же меморандума, но со сроком действия в три года.

Минздрав опубликовал список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации

Минздрав Украины отправил на согласование проект приказа об обязательной вакцинации от коронавируса представителей определенных профессий, рассказал глава ведомства Виктор Ляшко. Он сказал, что граждан, которые подлежат обязательной вакцинации, но будут отказываться от прививок, увольнять не планируют, но и зарплату платить не будут, так как ожидается, что их отстранят от работы. Министерство опубликовало перечень этих профессий.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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