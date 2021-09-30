От лаванды до ярко-красного: самые красивые цвета осени и лучшие трендовые комбинации

В предыдущие осенне-зимние сезоны в одежде преобладала сдержанная цветовая гамма. Дизайнеры решили внести коррективы в существующее положение дел, продолжая радовать нас яркими оттенками. По-прежнему актуальна восхитительная пастельная палитра, которая перекочевала в осенний гардероб из летних коллекций. Как оказалось, осень – это не повод переодеваться в черную и темно-синюю одежду. Поговорим о наиболее популярных цветах наступившего осенне-зимнего сезона.

Лавандовый и сиреневый оттенки

Нежные лавандовые оттенки всегда ассоциировались с летними платьями и сарафанами. Однако последние модные показы убедили нас в том, что лаванда прекрасно подходит для пошива стеганых курток, пальто и брючных костюмов. Из пряжи лавандовых оттенков получаются превосходные свитера, кардиганы, жилеты, шапки и шарфы.

Еще одним схожим по настроению оттенком является сирень. Трикотажные двойки, свитера и твидовые костюмы сиреневой палитры погрузят вас в воспоминания о солнечном майском утре. С помощью этих нежных пастельных оттенков дизайнеры решили отвлечь нас от сезонной хандры.

Белый и бежевый оттенки

Неужели белый тотал-лук будет уместен во время пасмурной октябрьской погоды? Модельеры решили, что настало время ломать стереотипы. Они предлагают нам продолжать носить белые джинсы и брюки из плотного хлопка, дополнив их уютными трикотажными изделиями в родственной цветовой гамме.

Хорошо с белой одеждой соседствуют бежевые, молочные и кремовые изделия. Образ в светлых тонах с несколькими акцентными аксессуарами получается благородным и респектабельным. Ну а если вы обеспокоены за сохранность своих брюк, ничто не мешает вам узнать прогноз погоды на день.

Холодный серый

В этом году серый цвет был возведен в топ рейтинга популярности. Осенью вы можете продолжать носить любимые серые пиджаки, джоггеры, худи, плащи и куртки. Помните, что серая палитра имеет многообразие оттенков. Но в ближайшие месяцы дизайнеры предлагают нам обратить свои взоры на холодные светло-серые, почти стальные оттенки. К плюсам серого можно отнести высокую сочетаемость с другими цветами, как нейтральными, так и достаточно яркими.

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Хаки, оливковый, коричневый

Мода на оттенки зеленого тоже перешла в осень из летнего сезона. Однако на смену мятным и изумрудным тонам пришли более “спелые” оливковый и хаки. Поэтому если вы находитесь в поисках базовых брюк на осень или хотите приобрести новую куртку, обратите внимание на оттенки зеленого. Их можно миксовать с бежевыми и коричневыми тонами, а также с лавандовым и сиреневым оттенками.

Оттенки осенней листвы

Краски, которые напоминают нам об осенней листве, тоже будут крайне популярными. Коричневые, бежевые, желтые и красные оттенки хорошо соседствуют друг с другом. Тем не менее, при построении образа нужно стремиться к балансу теплого и холодного.

Например, оранжевая одежда гармонично сочетается с серой, терракотовые тона идеально дополняются синими, ярко-красный гармонично смотрится с бледно-голубым. Не готовы к хроматическим экспериментам? Тогда зайдите на безопасную территорию, смиксовав красные оттенки с бежевыми или пудровыми.

Синий, индиго

В холодное время мы привыкли к темно-синим оттенкам брюк, пиджаков, пальто и курток. Но, как мы знаем, в этом сезоне акценты сместились в пользу яркости. Поэтому разбавьте свой базовый гардероб вещами оттенка индиго и королевского синего.