Поверх летнего топа или приталенного платья: как носить и с чем сочетать блейзер этой осенью

Блейзер является тем предметом гардероба, который пользуется большой популярностью осенью на протяжении нескольких лет, и этот сезон не является исключением. Такая одежда помогает сделать внешний вид элегантным, стильным и притягательным.

Важно не только правильно выбрать блейзер, но и скомбинировать его с другими вещами, чтобы получились стильные и модные сочетания. Вот какие комбинации с блейзером отлично подойдут на прохладную осень.

Поверх ярких вещей

Чтобы сделать свой образ более красивым и стильным, стоит надевать блейзер поверх ярких вещей. Однако при выборе наряда нужно учитывать то, что одежда должна быть легко сочетаемой или же стоит выбирать цвет, который потенциально будет подходить совершенно ко всему.

Стоит выбирать такой пиджак, который можно сочетать с самыми различными нарядами. Именно поэтому лучшим решением будет пиджак базового цвета, например, такого как синий, черный или темно-серый. Такой блейзер стильно смотрится с яркой красочной рубашкой. Дополнить образ можно при помощи сумочки с анималистичным принтом.

На голое тело

Блейзер можно носить без блузок и рубашек, просто надев его на голое тело, так как если бы это был свитер. Если не хочется носить каждую неделю пиджак в химчистку, то стоит надеть под низ тоненькую кофточку с рукавами три четверти.

Летом она может быть из вискозы или хлопка, а зимой – из шерсти и шелка. Таким образом, вы сможете избежать усиленного потоотделения, особенно если внутренняя подкладка блейзера выполнена не из натуральной ткани.

Поверх приталенного платья

Негабаритный блейзер, надетый поверх приталенного платья, выглядит очень красиво, стильно и эффектно.

Желательно оставить пиджак расстегнутым, чтобы продемонстрировать красоту наряда. Дополнить образ можно при помощи нескольких аксессуаров.

Поверх летнего топа

Если хочется носить топ вплоть до поздней осени, то стоит просто накинуть на него блейзер.

Если покрой пиджака оверсайз, то он будет смотреться еще лучше. Отлично выглядит такой стильный и эффектный наряд вместе с парой брюк и красивыми красочными аксессуарами.

С голыми ногами и сапогами

Для девушек, у которых красивые ноги, это просто идеальное решение на осень. Можно надеть блейзер большого размера поверх белой рубашки, а также мини-юбки или шорт.

В качестве обуви стоит выбрать сапоги по колено или выше. В итоге получится просто невероятный, стильный и сексуальный образ. Также можно надеть красивые аксессуары.