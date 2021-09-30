Отец девятилетней студентки МГУ заявил об угрозе ее отчисления

Преподаватели угрожали отчислить Алису за непосещаемость и отказывались помогать в досрочном окончании вуза, сообщил отец поступившей в МГУ девятилетней девочки-вундеркинда Евгений Тепляков.

«Нам необходимо взаимодействие в индивидуальном ключе с педагогами. К сожалению, очень многие преподаватели на текущий момент высказали такую позицию, что никакого вам не будет индивидуального подхода, ничего не будет. Вот есть лекции, а дальше нету времени, денег и вообще нафиг вы нам тут нужны», – приводит Lenta.ru слова Теплякова.

Он отметил, что такая позиция была озвучена «существенным количеством сотрудников», отказавшись назвать имена. «Она звучит так: мы ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперед, мы вам не позволим, мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы. Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость», – добавил он, подчеркнув, что официальная позиция факультета заключается в том, что ситуация с Алисой решаема и никто ее отчислять не будет.

Он напомнил, что семья Тепляковых многократно говорила, что «формальные моменты из образовательной программы Алисы нужно убирать», поскольку ей девять лет и простроить занятия со 100-процентной посещаемостью, которая требуется в вузе для успешной сдачи зачетов и экзаменов, родители девочки не смогут.

Ранее Тепляков отверг обвинения в ссоре с одногруппниками.

Напомним, москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике.

Позже стало известно о ее намерении поступить на психологический факультет МГУ, в вузе решили предоставить такую возможность в случае успешной сдачи вступительных испытаний. Их девочка прошла, однако общего количества баллов за экзамены не хватило, чтобы зачислиться на бюджетной основе, тогда отец юной абитуриентки заявил, что намерен оплачивать обучение.