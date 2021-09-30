Лукашенко не видит причин для извинений перед белорусским народом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не за что извиняться перед белорусским народом, тем более при помощи иностранных СМИ.

«Нет, мне не хотелось бы воспользоваться этой возможностью. Если бы я хотел, я бы сделал это с помощью белорусских СМИ, которые тут довольно хорошие. Какой смысл делать это на CNN? Я не думаю, что это подходящий вопрос. И в целом мне не за что извиняться», – приводит РИА «Новости» ответ Лукашенко на вопрос телеканала CNN, воспользуется ли он этим интервью, чтобы извиниться перед народом за якобы свою причастность к нарушениям прав человека.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции сторонников оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Лидеры оппозиции покинули страну, после чего координационный совет белорусской оппозиции решил изменить регламент, запрещающий участвовать в его работе людям, находящимся за пределами республики.