 

Лукашенко не видит причин для извинений перед белорусским народом

30.09.2021, 21:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не за что извиняться перед белорусским народом, тем более при помощи иностранных СМИ.

«Нет, мне не хотелось бы воспользоваться этой возможностью. Если бы я хотел, я бы сделал это с помощью белорусских СМИ, которые тут довольно хорошие. Какой смысл делать это на CNN? Я не думаю, что это подходящий вопрос. И в целом мне не за что извиняться», – приводит РИА «Новости» ответ Лукашенко на вопрос телеканала CNN, воспользуется ли он этим интервью, чтобы извиниться перед народом за якобы свою причастность к нарушениям прав человека.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции сторонников оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.  Лидеры оппозиции покинули страну, после чего координационный совет белорусской оппозиции решил изменить регламент, запрещающий участвовать в его работе людям, находящимся за пределами республики.



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