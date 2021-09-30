Facebook обвинили в сокрытии информации о «токсичном воздействии» Instagram

Американская компания Facebook скрывала свое исследование о негативном воздействии на пользователей принадлежащей ей соцсети Instagram, сообщил сенатор США Ричард Блюментал (демократ от штата Коннектикут) на слушаниях, посвященных данной проблеме.

«Компания скрывала собственные исследования зависимости и токсичного воздействия своей продукции. Она пыталась обмануть общественность и нас в конгрессе относительно того, что ей известно, и использовала детскую уязвимость в качестве оружия против самих детей. Она выбрала [свой финансовый] рост вместо психического здоровья и благополучия детей, жадность вместо того, чтобы предотвратить страданий детей», – приводит его слова ТАСС.

Также на слушаниях выступила отвечающая за вопросы безопасности в Facebook Антигона Дэвиc, по ее словам, эти сведения не являются «сенсацией».

«Хотел бы с вами не согласиться. Это исследование – настоящая сенсация. Это мощное, приковывающее себе внимание доказательство того, что Facebook знает о вредном воздействии своего сайта на детей, и что она скрыла эти факты и выводы», – сказала она.

По ее словам, исследование имеет определенные ограничения и не может доказать причинно-следственную связь. Она пообещала опубликовать больше результатов, отметив, что Facebook ищет способы предоставить законодателям доступ к данным компании.

Законодатели считают, что Facebook должна принять меры из-за дефицита доверия после неоднократных скандалов, связанных с безопасностью, нарушениями конфиденциальности данных и дезинформацией.

Ранее The Wall Street Journal уже сообщала, что социальная сеть Instagram может способствовать развитию психических расстройств у девочек-подростков, в том числе способствовать развитию анорексии и появлению суицидальных мыслей. К такому выводу пришли во владеющей соцсетью компании Facebook еще в прошлом году, однако соответствующие данные были скрыты.