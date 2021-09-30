 

Макдоналдс решил продавать воду из-под крана в картонных стаканах по цене обычной колы

30.09.2021, 21:28, Разное
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После долгого партнёрства с Danone, McDonald’s разорвал контракт о поставке бутилированной воды. Теперь популярное фастфуд заведение будет предлагать своим клиентам воду в картонных стаканах.

Один стаканчик объёмом 250 мл обойдётся в 140 рублей. Таким образом, McDonald’s планирует сделать первый шаг в борьбе за экологию. Ведь по заверению специалистов, за год, фастфуд распространяет более 75 000 000 пластиковых бутылок по всему миру.

Главным же недостатком подобного решения стало то, что вместо многими любимой минеральной воды, заведение быстрого питания собирается продавать обычную воду из-под крана, пропуская её через несколько фильтров.

Власти Франции уже отреагировали на это заявление, заявив, что таким образом McDonald’s хочет увеличить свой доход и никаких благих целей в этом нет. Аргументом послужило то, что цена за литр обычной воды составляет 0,23 рубля, в то время как в заведении она будет стоить 594 рубля за тот же объём.

McDonald’s, в свою очередь, говорит о том, что согласно социальным опросам, большинство клиентов поддерживают идею компании и считают такое решение оправданным с точки зрения поддержки мировой экологии.



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