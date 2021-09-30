 

В России появятся поезда с душевыми кабинами

30.09.2021, 21:22, Разное
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В России появятся туристические поезда с новым типом вагонов, оснащенных залами и душевыми кабинами. Об этом сообщили представители АО “Федеральная пассажирская компания”.

Внутри каждого вагона будет два блока, в каждом из которых будет по три душевых, разделенных перегородками и шторками, а также одна индивидуальная кабинка. Помимо этого в них будут раздевалки и комнаты отдыха со столами и диванами, а также пол с подогревом, сообщает “Общественная служба новостей”.



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