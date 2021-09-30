 

В МИД Украины раскрыли просьбу Зеленского к Эрдогану: Замолвить слово перед Путиным

30.09.2021, 21:22, Разное
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Во время брифинга глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о просьбе Владимира Зеленского к Реджепу Тайипу Эрдогану на полях Генассамблеи ООН, которая состоялась на прошлой неделе. По словам главы украинского ведомства, лидер Незалежной передал турецкому коллеге список из почти 450 осужденных в России и Донбассе украинцев.

Кулеба заявил, что Украине нужно освобождать своих людей из “российских застенков”, поэтому Зеленский попросил Эрдогана “замолвить слово” за них перед Путиным. Как пишет “Царьград”, глава украинского МИД уточнил, что список из 450 украинцев получил не только президент Турции, но и генсекретарь ООН

Антониу Гутерриш, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и американский лидер Джо Байден.

Напомним, накануне Эрдоган и Путин провели переговоры в Сочи. Главы двух государств поговорили об обстановке в мире и обсудили двусторонние отношения. Во время беседы турецкий лидер поблагодарил российского коллегу за поддержку туристической отрасли, тушение лесных пожаров в Турции, а также выразил соболезнования в связи с гибелью российского экипажа самолета-амфибии Бе-200.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что в Киеве ждут звонка Владимира Путина. Советник главы офиса Владимира Зеленского заявил, что война в Донбассе может быть остановлена за одну минуту, если президент России примет соответствующее решение.



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