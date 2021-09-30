 

Климатолог рассказал о будущей аномальной зиме в России

30.09.2021, 21:18, Разное
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Сотрудник российского Greenpeace климатолог Василий Яблоков в своем интервью радио Sputnik отметил, что в связи с глобальными изменениями климата, зима в РФ стала непредсказуемой.
По его словам, за последние годы непредсказуемость зимы стала закономерностью. В сегодняшних реалиях предсказать какой она будет – нет никакой возможности. Обильные осадки сменяются их полным отсутствием. Это же касается и температур. После периода экстремальных отрицательных температур, наступают настоящие оттепели. Если раньше можно было говорить о каких либо закономерностях и климатических нормах, то сейчас, из-за глобального потепления, существенные колебания погоды стали постоянными. Исходя из этого, работа метеорологов по предсказанию погоды усложнилась, долговременные прогнозы стали весьма приблизительными.

Конечно, следует знать, что такое понятие как «климатическая норма» является искусственным. Оно выводится как среднее арифметическое из показателей термометра за определенный промежуток времени. Соответственно, температура редко соответствует этому показателю.

Исходя из возможности таких резких изменений, коммунальным службам необходимо пребывать в постоянной готовности, чтобы снег и гололед не был для них неожиданностью, подвел итог эксперт по климату Василий Яблоков.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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