 

Мнение: Приказ выполняется

30.09.2021, 21:06, Разное
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"Приказы, которые так или иначе запрещали открывать огонь, отменены. Новая вводная – делать смерть врагам можно и нужно, решение об открытии принимает командир относительно всего доступного ему вооружения" (с) пресс-офицер отдельного батальона морской пехоты ВСУ Годзенко

* * *

"На железнодорожной станции населённого пункта Рубежное произошло убийство часового ВСУ. Солдат Николаенко находясь в карауле, попытался пресечь попытку сослуживцев украсть оружие. От полученного пулевого ранения в голову рядовой Николаенко скончался.".

Приказ выполнен.

Источник: Colonel Cassad



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