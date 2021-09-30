Мнение: Приказ выполняется

"Приказы, которые так или иначе запрещали открывать огонь, отменены. Новая вводная – делать смерть врагам можно и нужно, решение об открытии принимает командир относительно всего доступного ему вооружения" (с) пресс-офицер отдельного батальона морской пехоты ВСУ Годзенко

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"На железнодорожной станции населённого пункта Рубежное произошло убийство часового ВСУ. Солдат Николаенко находясь в карауле, попытался пресечь попытку сослуживцев украсть оружие. От полученного пулевого ранения в голову рядовой Николаенко скончался.".

Приказ выполнен.

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