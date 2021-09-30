Новым заместителем Кулебы стал Точицкий

“Сегодня Николай Точицкий стал моим заместителем. Кто знает Николая, тот знает, что он – это опыт, энергия и результат. Кто не знает Николая, теперь будет знать”, – написал он.

Кулеба уточнил, что Точицкий будет отвечать за направление, которое курировал в МИД Василий Боднарь, который был уволен решением Кабмина 29 сентября.

“Западная, Центральная Европа, Балканы, Кавказ, Турция, международная безопасность, санкционные политика, зарубежные украинцы и другие интересные вопросы теперь переходят от Василия к Николаю”, – уточнил министр.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159449167718389

Контекст:

Боднар 30 июля был назначен послом Украины в Турции. Как отметил Кулеба, он “был замечательным заместителем, и будет не менее замечательным послом”.

Точицкий ранее занимал пост главы представительства Украины в ЕС и был уволен с этой должности в апреле.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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