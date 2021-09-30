 

Новым заместителем Кулебы стал Точицкий

30.09.2021, 21:00, Новости дня
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“Сегодня Николай Точицкий стал моим заместителем. Кто знает Николая, тот знает, что он – это опыт, энергия и результат. Кто не знает Николая, теперь будет знать”, – написал он. 

Кулеба уточнил, что Точицкий будет отвечать за направление, которое курировал в МИД Василий Боднарь, который был уволен решением Кабмина 29 сентября. 

“Западная, Центральная Европа, Балканы, Кавказ, Турция, международная безопасность, санкционные политика, зарубежные украинцы и другие интересные вопросы теперь переходят от Василия к Николаю”, – уточнил министр. 

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159449167718389

Контекст:

Боднар 30 июля был назначен послом Украины в Турции. Как отметил Кулеба, он “был замечательным заместителем, и будет не менее замечательным послом”.

Точицкий ранее занимал пост главы представительства Украины в ЕС и был уволен с этой должности в апреле. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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