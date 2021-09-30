Кулеба рассказал, когда арбитражный трибунал начнет слушание дела о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе

“11 октября Арбитражный трибунал начнет слушания по юрисдикции в деле Украина против России в отношении незаконного захвата в ноябре 2018 трех украинских судов “Никополь”, “Бердянск” и “Яны Капу”, а также 24 украинских моряков – военнослужащих ВМС ВС Украины”, – написал министр.

Справа дуже важлива для України. Ми доводимо протиправність поведінки РФ по відношенню до нашої держави, незаконність затримання і утримання українських військових кораблів та протиправного судилища проти наших моряків, які 9 місяців провели в російській тюрмі 2/4

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 30, 2021

Кулеба подчеркнул, что это очень важное дело для Украины.

“Мы доказываем противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые девять месяцев провели в российской тюрьме. Уверен, что по нашему иску Россия будет привлечена к ответственности, сколько бы времени это не заняло”, – отметил он.

Я впевнений, що за нашим позовом Росія буде притягнута до відповідальності, скільки б часу це не зайняло. Ефективна робота МЗС у міжнародних судах — це інструмент встановлення справедливості та ще один важіль тиску на Москву 4/4

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 30, 2021

Контекст:

Россия 25 ноября 2018 года обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил “Бердянск” и “Никополь”, а также буксир “Яны Капу”, которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских “судах” и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

Экс-нардеп от “Народного фронта” Дмитрий Тымчук тогда сообщал, что приказ на открытие огня и захват украинских моряков отдал Медведев.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате “35 на 35”. Среди вернувшихся на родину были моряки.

Украина 22 мая 2020 года обратилась с жалобой на действия РФ в Международный трибунал по морскому праву меморандум с объяснениями по делу о захвате кораблей и моряков.

Эксперт по морскому праву Богдан Устименко в комментарии “Обозревателю” сообщал, что рассмотрение дела может занять от трех до пяти лет.

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