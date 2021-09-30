 

Мнение: Поддержать блог, который не прогибается

30.09.2021, 20:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


Русская природа.

Грандиозные пищевые эксперименты, чумовые кинорецензии, разоблачение пороков нынешней американской демократии и живописание российской НЕдемократии, обзоры литературных новинок от неизвестных гениев, зарисовки из жизни и психологические этюды, бессмертные похождения Старого Пиарщика, наконец, БУДНИ АНТИКОВИДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ – все это блог Сапожника, и все это лишь начало! Но начало может стать и концом, если вы, дорогие читатели, не поддержите блог. Кроме вас, этого не сделает никто.

Просьба от автора: голосуйте рублем!

Сбербанк 5469 3801 5613 2713
Альфа-банк 5559 4727 0227 8982
Тинькофф 5213 2438 1577 1751
Юмани (экс-Яндекс.Деньги) 410015708250162
Из-за границы – paypal.me/mrsapojnik

Зарубежных друзей спешу обрадовать – Пейпал вроде как починили, работает.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.11 / “Проснулась-улыбнулась”: Юлия Высоцкая в легком платье впечатлила подписчиков

07.09 / Москвичам рассказали, какие квартиры можно выиграть за голосование онлайн в “Миллионе призов”

02.07 / Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

31.12 / Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

26.09 / Испугались сисек! – Личное мнение

29.09 / Культ киноличности

01.06 / Скандалы: Артем Чайка держит курс на Колыму

04.12 / Ученые назвали нормализующую сахар в крови ягоду

12.12 / РБК: осенью несколько тысяч россиян останавливались в отелях стран Европы

03.07 / На недельку до второго

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика