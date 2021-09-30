Мнение: Поддержать блог, который не прогибается



Русская природа.

Грандиозные пищевые эксперименты, чумовые кинорецензии, разоблачение пороков нынешней американской демократии и живописание российской НЕдемократии, обзоры литературных новинок от неизвестных гениев, зарисовки из жизни и психологические этюды, бессмертные похождения Старого Пиарщика, наконец, БУДНИ АНТИКОВИДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ – все это блог Сапожника, и все это лишь начало! Но начало может стать и концом, если вы, дорогие читатели, не поддержите блог. Кроме вас, этого не сделает никто.

Просьба от автора: голосуйте рублем!

Сбербанк 5469 3801 5613 2713

Альфа-банк 5559 4727 0227 8982

Тинькофф 5213 2438 1577 1751

Юмани (экс-Яндекс.Деньги) 410015708250162

Из-за границы – paypal.me/mrsapojnik

Зарубежных друзей спешу обрадовать – Пейпал вроде как починили, работает.