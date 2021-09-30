Суд оставил под стражей жену рэпера Картрайта

Суд оставил под стражей Марину Кохал, обвиняемую в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), сообщил адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.

«Второй апелляционный суд общей юрисдикции сегодня отказал стороне защиты и оставил под стражей обвиняемую в убийстве Марину Кохал до 30 октября 2021 года», – рассказал он РИА «Новости».

Суд установил, что оснований для освобождения Кохал нет.

«Представленные следствием материалы, в том числе заключения двух экспертиз, полностью опровергают версию обвиняемой о причине смерти Александра Юшко и свидетельствуют против нее», – отметил адвокат.

Ранее Кохал признали вменяемой по результатам судебной медицинской психолого-психиатрической экспертизы.

В августе суд Санкт-Петербурга арестовал Марину Кохал, подозреваемую в убийстве музыканта Энди Картрайта. По словам Кохал, она решила расчленить тело супруга, так как предположила смерть Картрайта от передозировки запрещенными препаратами. При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Женщине предъявлено обвинение в убийстве, вину она не признает.

Адвокат Кохал рассказала, сколько времени женщина расчленяла тело мужа. По версии следствия, Картрайт мог быть убит женой из-за того, что планировал развестись.