Суд оставил под стражей жену рэпера Картрайта
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Суд оставил под стражей Марину Кохал, обвиняемую в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), сообщил адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.
«Второй апелляционный суд общей юрисдикции сегодня отказал стороне защиты и оставил под стражей обвиняемую в убийстве Марину Кохал до 30 октября 2021 года», – рассказал он РИА «Новости».
Суд установил, что оснований для освобождения Кохал нет.
«Представленные следствием материалы, в том числе заключения двух экспертиз, полностью опровергают версию обвиняемой о причине смерти Александра Юшко и свидетельствуют против нее», – отметил адвокат.
Ранее Кохал признали вменяемой по результатам судебной медицинской психолого-психиатрической экспертизы.
В августе суд Санкт-Петербурга арестовал Марину Кохал, подозреваемую в убийстве музыканта Энди Картрайта. По словам Кохал, она решила расчленить тело супруга, так как предположила смерть Картрайта от передозировки запрещенными препаратами. При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Женщине предъявлено обвинение в убийстве, вину она не признает.
Адвокат Кохал рассказала, сколько времени женщина расчленяла тело мужа. По версии следствия, Картрайт мог быть убит женой из-за того, что планировал развестись.
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