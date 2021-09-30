Госдеп США назвал переговоры с Россией интенсивными и предметными
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Прошедшие в Женеве переговоры делегаций РФ и США по стратегической стабильности носили интенсивный и предметный характер, сообщил госдепартамент.
«Обсуждение было интенсивным и предметным», – заявило американское дипведомство, передает РИА «Новости».
Госдеп также подтвердил договоренность о создании двух межведомственных групп по стратегической стабильности, а также анонсировал третье пленарное заседание.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что точек соприкосновения у РФ и США по стратегической стабильности пока крайне мало, но есть стремление расширять их число.
Также в четверг Рябков заявил, что РФ и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам.
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