 

Госдеп США назвал переговоры с Россией интенсивными и предметными

30.09.2021, 20:39, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрошедшие в Женеве переговоры делегаций РФ и США по стратегической стабильности носили интенсивный и предметный характер, сообщил госдепартамент.

«Обсуждение было интенсивным и предметным», – заявило американское дипведомство, передает РИА «Новости».

Госдеп также подтвердил договоренность о создании двух межведомственных групп по стратегической стабильности, а также анонсировал третье пленарное заседание.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что точек соприкосновения у РФ и США по стратегической стабильности пока крайне мало, но есть стремление расширять их число.

Также в четверг Рябков заявил, что РФ и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам.



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