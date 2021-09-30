Стало известно об увеличении финансирования организации финала Лиги чемпионов в Петербурге

Финансирование проведения финального матча Лиги чемпионов сезона –2021/22 в Санкт-Петербурге, будет увеличено на 373,7 млн рублей, а клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) получат в 2022 году 386 млн рублей на оснащение стадионов оборудованием систем контроля доступа.

В 2023 году на 1,26 млрд рублей уменьшат софинансирование мероприятий по эксплуатации стадионов в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске в связи с завершением реализации концепции наследия чемпионата мира. По той же причине на 280,6 млн рублей уменьшат расходы на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу, следует из материалов к законопроекту «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», передает ТАСС.

В 2022 году на 2,924 млрд рублей будут увеличены расходы на софинансирование обязательств Свердловской области при строительстве объектов летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.