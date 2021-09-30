 

В России сильно сократилось число годных к военной службе

30.09.2021, 20:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В России значительно сократилось количество годных к несению военной службы призывников. Об этом рассказал замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Министерства обороны России Виталий Черкашин.

В ведомстве отметили, что если весной на службу призвали 672 тысячи человек, то осенью пока лишь 127 тысяч. Черкашин пояснил, что такая ситуация связана с ужесточением требований к показателям здоровья молодых людей. В частности, к службе могут не допустить призывников с сердечно-сосудистыми заболеваниями и переболевших туберкулезом, сообщает Vse42.ru.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / Возраст увеличивает риск рака кожи больше, чем ультрафиолет

13.02 / Сергей Светлаков поделился воспоминаниями о подготовке к роли гомосексуалиста

09.07 / Мнение: Правило последнего километра

05.01 / В США создали энергосберегающий электрический стул

11.06 / Туфли в большом городе: любимая обувь Кэрри Брэдшоу, актуальная в этом сезоне

25.07 / Мнение: О деле Дмитриева

24.09 / Эксперт: инаугурация Лукашенко спровоцирует новую волну протестов

24.09 / И от сухости, и для молодости: как применяют малоизвестное масло огуречника в уходе за кожей

02.11 / Мнение: Верховынй муфтий России осадил Кадырова и Нурмагомедова

20.11 / Из-за жалоб на бедственное положение на Елену Воробей обрушился шквал критики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика